U&D | scelta di Angela | oggi la Nasti sceglierà tra Luca e Alessio

U&D - Chiara Nasti rivela le emozioni della sorella : 'Angela esaurita per la scelta' : Manca ormai davvero poco alla messa in onda delle tre puntate del Trono classico di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. La prima che dovrà prendere la propria decisione riguardo a chi frequentare al di fuori del dating show di Mediaset sarà la tronista partenopea Angela Nasti: la scelta della giovane 19enne napoletana andrà in onda domani pomeriggio in diretta su Canale 5, vedremo ...

U&D - Giulia pronta per la scelta e Lorenzo le manda un messaggio : 'Le auguro il meglio' : Si avvicina la conclusione per questa ennesima stagione di successo di Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi che questa settimana saluterà definitivamente il pubblico. Gli ultimi appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 sono i più attesi in assoluto, dato che finalmente ci saranno le scelte finali dei tronisti in carica, tra cui quella della bella Giulia, la quale poterà a termine il suo percorso sentimentale ...

U&D - Lorenzo parla della scelta di Giulia - Manuel si ridichiara : 'La vedo nella mia vita' : Prosegue l'avventura dei tre tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià nel dating show di Mediaset Uomini e Donne, ormai giunto nella sua fase finale. Molti attendono di sapere su chi ricadrà la scelta dei tre protagonisti del trono Classico. Tale domanda è stata posta di recente sui social a Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della Cavaglià che non ha mancato l'occasione per poter dire la sua in merito. Nel frattempo Manuel ...

U&D - Lorenzo sull'imminente scelta di Giulia Cavaglià : 'Spero in uno che le voglia bene' : Sono passati pochi mesi da quando Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta: in una delle puntate serali di Uomini e Donne, infatti, il ragazzo ha preferito Claudia Dionigi a Giulia Cavaglià. Ora che mancano solo pochi giorni alla messa in onda dell'atto conclusivo del percorso della torinese, il suo ex tronista del cuore è intervenuto su Instagram per farle il suo augurio: il 23enne ha detto che spera che la sua ex corteggiatrice possa scegliere ...

U&D - Natalia Paragoni : 'Ho paura di non essere la scelta - vedevo come mi guardava' : È tempo di scelte a "Uomini e Donne", il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Vicini al fatidico momento sono gli attuali tre tronisti seduti sulla poltrona rossa: Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta. La loro scelta sarà mandata in onda a fine mese e probabilmente nelle seguenti date: 29, 30 e 31 maggio. come è possibile immaginare sono molteplici i dubbi che assalgono i corteggiatori e le corteggiatrici ...

Anticipazioni U&D oggi : Klaudia accusa Zelletta di aver già fatto la scelta nel suo cuore : Il dating-show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è quasi giunto al termine per questa stagione. La prossima settimana i tre tronisti effettueranno in diretta le rispettive scelte. Intanto oggi, 23 maggio, andrà in onda un'altra puntata, durante la quale le attenzioni si focalizzeranno soprattutto su Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Il bel tarantino, in particolare, si mostrerà ancora piuttosto indeciso con le sue ...

Anticipazioni U&D : Andrea in villa con Klaudia e Natalia per la scelta : Manca sempre meno alla conclusione dell'edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti si preparano alla loro scelta definitiva: dopo circa quattro mesi, il percorso di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià è arrivato quasi alla sua conclusione ed è giunto il momento di fare il nome di colui o colei che continueranno a frequentare anche al di fuori del ...

U&D : Andrea vicino alla scelta - a sorpresa Muriel se ne va : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono classico di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni giorno su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La puntata odierna è stata ricca di sorprese, dalle auto eliminazioni ai tanti baci, fino a passare agli ospiti in studio, cioè le coppie della scorsa edizione: Luigi e Irene e Andrea e Arianna. In particolare, la puntata è iniziata con il tronista Andrea Zelletta che, ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta prossimo alla scelta questo fine settimana : Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, Andrea ...

U&D - Giorgia Kintli : 'La scelta di Andrea Zelletta è scontata - sceglierà' : Manca sempre meno alla scelta dei tronisti di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e questa volta a parlare è l'ex corteggiatrice Giorgia Kintli, con cui Andrea Zelletta in un primo momento aveva avuto un interesse fortissimo. Ma la ragazza ligure nel corso di un'intervista al magazine di Uomini e Donne ha detto che l'interesse del tronista nei suoi confronti in realtà era finto e aveva ...

U&D : la tronista torinese Giulia si confessa a pochi giorni dalla scelta : Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e il percorso dei tre tronisti è diventato sempre più difficile e confuso. Infatti, per Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia è molto difficile scegliere la persona che ha conquistato maggiormente il loro cuore e la loro testa. Proprio a pochi ...

U&D - Giorgia Klinti pronostica la scelta di Andrea Zelletta : per lei sarà Klaudia : Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne abbiamo assistito a molti colpi di scena, alcuni dei quali ci hanno veramente stupito. Nella puntata del 9 maggio, il tronista Andrea Zelletta ha deciso di eliminare la sua corteggiatrice Giorgia Klinti, che ha dovuto quindi lasciare la trasmissione. Di recente però l'ormai ex corteggiatrice del dating show, ha rilasciato un'intervista ad Isa e Chia e la Klinti ha svelato ...

U&D - Angela Nasti verso la scelta : sempre più indecisa tra Luca e Alessio : Lo storico dating condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine. I tre giovani seduti sul Trono Classico di Uomini e Donne sono davvero ad un passo dalla scelta finale anche se ancora sembrano essere piuttosto indecisi. Angela Nasti dopo un percorso iniziato in salita ha rilasciato un'intervista al magazine del programma, dove parla delle sue sensazioni. La sorella di Chiara Nasti appena seduta sul trono è stata molto criticata per il ...

U&D : oggi la registrazione della prima scelta - ancora non è noto chi sarà a scegliere : Le ultime anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il dating show di Mediaset in onda su Canale 5 condotto da Maria de Filippi) sono concentrate sulla prima scelta che verrà effettuata a breve negli studi romani del programma televisivo. L'indiscrezione è arrivata direttamente da Raffaella Mennoia, una delle principali autrici di Uomini e Donne. Quest'ultima ha postato una Instagram Stories in cui ha annunciato il giorno della ...