Sono triste per gli abusi di nonno! Lo scioccante messaggio della bimba di 8 anni (Di mercoledì 29 maggio 2019) Una bambina di 8 anni ha spiegato di essere triste per aver fatto "sesso con suo nonno". La piccola lo ha scritto in un messaggio in cui fa chiaramente riferimento all’uomo a cui era stata data in affidamento. Desmond Gore, 73enne australiano, è stato riconosciuto colpevole di 20 accuse di abuso sessuale, tra cui lo stupro di tre bimbe di otto anni, secondo il tribunale distrettuale di Perth. I reati avrebbero avuto luogo nella sua casa nel sobborgo di Armadale nel sud-est di Perth tra il 2007 e 2010.



L'abuso è venuto alla luce solo dopo che un assistente sociale ha trovato una scatola dove la giovanissima vittima teneva i propri oggetti personali. Tra questi anche una lettera in cui la piccolina diceva: "Mi sento al sicuro quando Sono amata. Mi sento triste quando faccio sesso con mio nonno”. L'abuso della bimba, che all'epoca dei fatti aveva 8 anni, è avvenuto due anni dopo che il Dipartimento per la Protezione dell'Infanzia aveva ricevuta una diversa accusa di violenza sessuale nei confronti di un altro minore affidato a Gore. Altri due bambini si Sono poi fatti avanti descrivendo nei dettagli gli abusi che hanno subito dall’uomo.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 29 maggio 2019) Una bambina di 8ha spiegato di essereper aver fatto "sesso con suo nonno". La piccola lo ha scritto in unin cui fa chiaramente riferimento all’uomo a cui era stata data in affidamento. Desmond Gore, 73enne australiano, è stato riconosciuto colpevole di 20 accuse di abuso sessuale, tra cui lo stupro di tre bimbe di otto, secondo il tribunale distrettuale di Perth. I reati avrebbero avuto luogo nella sua casa nel sobborgo di Armadale nel sud-est di Perth tra il 2007 e 2010.L'abuso è venuto alla luce solo dopo che un assistente sociale ha trovato una scatola dove la giovanissima vittima teneva i propri oggetti personali. Tra questi anche una lettera in cui la piccolina diceva: "Mi sento al sicuro quandoamata. Mi sentoquando faccio sesso con mio nonno”. L'abuso, che all'epoca dei fatti aveva 8, è avvenuto duedopo che il Dipartimento per la Protezione dell'Infanzia aveva ricevuta una diversa accusa di violenza sessuale nei confronti di un altro minore affidato a Gore. Altri due bambini sipoi fatti avanti descrivendo nei dettagli gliche hanno subito dall’uomo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

MFantinati : La solitudine dei numeri primi. Caro Tria, serve la politica per rendere più allegra la 'scienza triste' e questi n… - EnricoFedeRossi : RT @LaRoRy1: Bergoglio: “i porti chiusi, è triste vero?” Caro Papa,ogi mese 345 Cristiani vengono uccisi per ragioni di fede, 105 chiese o… - taeryjimin : RT @hs3ok: è triste che abbiate un brutto pensiero sulle twice, sono molto genuine e umili, sono dei talenti pazzeschi e le choreos, nonost… -