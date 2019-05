Outer Wilds - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Mobius Digital è uno studio che dal 2013 spinge verso lo sperimentalismo e la creazione di prodotti particolari e tendenti all'assurdo. Finalmente propone un lavoro che in questo riesce benissimo. Non è un caso che Annapurna Interactive (già publisher di Ashen, Flower e What Remains of Edith Finch) abbia sostenuto quello che, in origine, era un progetto universitario di Alex Beachum, poi sviluppatosi in qualcosa di più sotto il vessillo del Team. Come insegna Portal: mai diffidare dei lavori nati dal basso. Il prototipo nel 2015 vinse il Seumas McNally Grand Prize (in gara con Shovel Knight e The Talos Principle) all'Independent Games Festival. Lo stesso premio vinto recentemente da Return of the Obra Dinn, di un designer sopra le righe come Lucas Pope. Leggi altro...

