Omcidio Pamela |  Oseghale condannato all' ergastolo

agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La corte d'assise di Macerata ha condannato all'il pusher nigeriano Innocent Oseghale, ritenuto responsabile di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, i cui resti sono stati ritrovati il 31 gennaio 2018 all'interno di due trolley nella campagna di Pollenza, a pochi chilometri da Macerata. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio che è iniziata poco prima delle 15 e si è protratta per circa 5 ore. La condanna ricalca in pieno la richiesta dell'accusa, che anche nella replica di oggi aveva chiesto per Oseghale il massimo della pena.