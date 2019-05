Mestre | gesti sessisti di un calciatore 14enne all’arbitro donna | squalificato per un anno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) I genitori sugli spalti le avevano rivolto insulticontro l’arbitroe uno dei calciatori 14enni della squadra in campo si è tirato giù i calzoncini davanti a lei. E l’ha sfidata ad espellerlo oppure a fare sesso con lui. Un episodio avvenuto mercoledì 22 maggio alla Gazzera, quartiere di, per il quale il giudice sportivo della Federcalcio veneta ha deciso la squalifica di undel ragazzo, che può ridursi a sei mesi se lui insieme alla sua famiglia vorrintraprendere un “un percorso rieducativo”, da concordare con l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia. L’episodio – È avvenuto durante un torneo Giovanissimi che vedeva opposte le squadre Giovanissimi della Miranese e del Treporti. Una ventina di genitori dei giocatori di quest’ultima squadra ha cominciato a inveire ...

