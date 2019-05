Valentina Vignali perde follower da quando è al Grande Fratello!

Un evento che potrebbe dipendere da svariati fattori, come il fatto che la gieffina abbia deciso di non affidare la gestione del suo profilo Instagram a terzi mentre è impegnata nella Casa, o dal fatto che coloro che la seguivano costantemente non stiano apprezzando il suo percorso al Grande Fratello. Intanto, la perdita di seguaci da parte di Valentina Vignali, ha scatenato un vero e proprio caos sul suo profilo, dove si sono riversati i detrattori della cestista accusandola di aver comprato i follower e di non essere un personaggio degno di nota in questa edizione del Gf16. "Perdi più follower di quanto ti aspettavi", "9% . Ho detto tutto. Influencer de che?!", "Scusatemi, come è possibile che questa ragazza abbia così tanti fallowers?", si legge tra i commenti all'ultimo post della Vignali, pubblicato poco prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.