Dazn chiede al governo una rete più forte per il calcio in streaming

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Logo(foto di Danilo Di Giovanni/NurPhoto via Getty Images) L’Italia deve potenziare “in tutto il Paese” la suaper poter raggiungere buoni livelli di trasmissione online. L’obiettivo minimo è raggiungere “la Spagna”, dove l’infrastruttura tecnologica è migliore e i dati viaggiano più velocemente. Veronica Diquattro, numero uno diin Italia e Spagna, non ha dubbi: “C’è bisogno di un potenziamento in tutta la penisola. Siamo al tavolo con ilper mettere a disposizione i nostri dati, le nostre informazioni e il know-how per fotografare lo stato dell’arte e lavoriamo anche con altri player, come Netflix, Chili e Spotify, per cercare sensibilizzare il”. È una questione di affari: “Se fossimo a livello di paesi europei la nostra crescita sarebbe stata più rapida. Con la Spagna la differenza è evidente. E non è un ...

