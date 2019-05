Dal diabete alla colite ulcerosa | focus su microbioma e problemi di salute

Dieta Caveman - abbatti i chili di troppo e ti proteggi Dal diabete : Conosciuta anche come Dieta paleo, la Dieta Caveman è un regime alimentare di cui si parla tantissimo da qualche anno a questa parte. Considerata inizialmente una moda passeggera, è oggi apprezzata in tutto il mondo. Portata al successo dal fisiologo statunitense Loren Cordain, autore del best seller The Paleo Diet, può essere considerata ormai un vero e proprio stile di vita. Il suo fondamento si basa su un principio molto chiaro: il nostro DNA ...

Umberto - malato di diabete : scartato Dalle Ferrovie dello Stato - è diventato medico : «Mi dicevano che era un limite, invece è stata la mia forza». Umberto Paglionico, 32 anni, racconta la sua storia con la fierezza di chi non solo ha saputo convivere con la sua...

Dall’alba al tramonto senza mangiare e bere : il Ramadan - il digiuno e i rischi per chi soffre di diabete : Il digiuno in tempo di Ramadan (dal 5 maggio al 4 giugno 2019) può implicare rischi per le persone che soffrono di diabete ma che vogliono comunque seguire le regole imposte dalla religione islamica “che non obbliga i pazienti diabetici a rispettare norme fortemente vincolanti, quali il digiuno, molti però lo scelgono spontaneamente esponendosi agli squilibri metabolici e idroelettrolitici correlati alla prolungata astensione dal cibo e ...

DIABETE - 8 ALIMENTI CHE NON AUMENTANO LA GLICEMIA/ Dal caffè ai cereali integrali : DIABETE, ecco 8 ALIMENTI che permettono di non aumentare la GLICEMIA. Dal caffè al tonno passando per i cereali integrali: l'elenco

Okra - la zucchina orientale che fa dimagrire e protegge Dal diabete : L’Okra è la zucchina orientale che protegge dal diabete, fa dimagrire ed è perfetta per preparare tantissimi piatti. Questa verdura esotica ha un sapore dolciastro ed è alla base di moltissimi piatti della cucina tradizionale africana. Non solo: possiede numerose proprietà che la rendono un’alleata del benessere. Simile ad una piccola zucchina o ad un peperone verde, all’interno nasconde una sostanza gelatinosa e dei ...

Cosa succede davvero quando non si lavano i denti? Dal diabete all’ictus - le conseguenze possono essere molto serie : È nota a tutti l’importanza di lavare regolarmente i denti, almeno 2 volte al giorno. E non si tratta solo di igiene. Lavare i denti con regolarità, infatti, può contribuire a proteggere anche la salute generale. Esiste una serie di condizioni che possono derivare da questa mancata abitudine e il rischio non si limita solo alle carie. È sicuramente una tentazione quella di saltare lo spazzolamento dei denti di tanto in tanto: siamo troppo ...