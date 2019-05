Conte incontra Salvini e Di Maio Ecco come è andata

Conte incontra Tusk : ruolo primario Italia per nomine Ue : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, in vista del Vertice

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Juventus - svolta totale : “Repubblica” - oggi Paratici incontra Conte : Conte alla Juve? Mai dire mai, resta accesa ancora un barlume di speranza. Secondo quanto rivelato dall’odierna edizione de “La Repubblica“, Paratici potrebbe incontrare Conte a Milano nella giornata di oggi. Summit in albergo dove è ospite anche Guardiola, quest’ultimo in Italia per un’iniziativa di beneficenza. Detto questo, il direttore sportivo bianconero potrebbe incontrare l’ex […] More

Conte al Quirinale incontra Mattarella : 13.04 Il presidente del Consiglio Conte è giunto al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato Mattarella. Al centro del colloquio l'agenda politica del governo, tra cui anche il Decreto Sicurezza rinviato nell'ultimo Consiglio dei Ministri.

Conte ha incontrato i sindaci dei comuni terremotati : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato oggi in visita ad alcuni dei comuni del centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 per incontrare i residenti, fare il punto della situazione e discutere coi sindaci del territorio e le autorità locali. Da tempo i cittadini colpiti dal sisma stanno aspettando che la situazione si sblocchi e che si possa finalmente partire con la ricostruzione, considerando che lo ...

Libia : in corso incontra fra Conte e Haftar a Palazzo Chigi : È in corso da circa un'ora a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Haftar, uomo forte della Cirenaica.

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Libia - Conte : confido di incontrare presto anche Haftar : Roma, 7 mag., askanews, - 'confido di incontrare direttamente presto il generale Haftar. A tutti gli attori anche a quelli internazionali sto cercando di rappresentare come non ci sia una prospettiva ...

Conte ha incontrato il premier libico Sarraj a Palazzo Chigi - : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del governo di accordo di unità nazionale libico Fayez Sarraj. Tra Conte e Sarraj è in corso un colloquio. ...

Inter - Conte sarebbe sempre più vicino : l'ex Juve avrebbe incontrato Marotta : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro della panchina dell'Inter. L'attuale allenatore, Luciano Spalletti, sembra meno saldo in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi risultati. I nerazzurri, infatti, anche ieri non sono andati oltre il pareggio contro l'Udinese nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato disputato alla Dacia Arena. E se è vero che l'obiettivo di inizio anno era quello di qualificarsi nuovamente in ...

Governo - Conte ha incontrato Siri : oggi la decisione sul sottosegretario indagato : Il presidente del Consiglio ha visto l’esponente leghista sotto inchiesta per corruzione. Il premier a Tunisi con Di Maio e Salvini: lì si deciderà sulla permanenza nel Governo dell’esponente leghista

