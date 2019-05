Stefàno | da 2020 ipotesi chiusura metro alle 2 nel fine settimana

Pallanuoto - Stefano Tempesti vuole la sesta Olimpiade : “Non rinuncio al sogno di Tokyo 2020 - andrei anche per fare tribuna” : Si aprono oggi le Final Six della Serie A1 2018-2019 di Pallanuoto, ultimo appuntamento della stagione che andrà in scena a Trieste in questo fine settimana. Tra gli uomini più attesi c’è naturalmente Stefano Tempesti che si appresta a compiere 40 anni, ma non perde la consueta determinazione. Alla Gazzetta dello Sport il portiere della Pro Recco, unico presente negli ultimi tredici scudetti vinti consecutivamente dalla formazione ligure, ...

Scherma - Stefano Cerioni su Elisa Di Francisca : “L’obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma può vincere già una medaglia mondiale” : Elisa Di Francisca punta con forza a Tokyo 2020 e per farlo ha deciso di riprendere un qualcosa che si era concluso, ovvero la collaborazione con Stefano Cerioni, l’ex campione olimpico (Seul ’88), suo maestro fin dagli albori, per una collaborazione poi interrotta dopo i due ori vinti a Londra 2012. Il tecnico, lasciata la Russia con soddisfazioni non indifferenti nell’estate del 2016, aveva scelto di prendersi un periodo di ...

Sanremo 2020 - c'è l'indiscrezione : Belen e Stefano al dopo-Festival : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a catalizzare l'attenzione dei media, a seguito della divulgazione della notizia sul loro ritorno di fiamma . La conduttrice argentina di Colorado e ...

Sanremo 2020 : Belen e Stefano De Martino in lizza per il DopoFestival : Sanremo 2020: Belen e Stefano De Martino condurranno il DopoFestival? La Rai è al lavoro per il Festival di Sanremo, che nel 2020 toccherà l’edizione numero 70 e da giorni si fanno alcuni nomi sul conduttore che probabilmente sarà Amadeus. Oggi, però, Spy lancia la bomba. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, sarebbero per il settimanale i conduttori del DopoFestival. Se per Amadeus (che viene dai successi de “I soliti ...

Anticipazioni Sanremo 2020 : Amadeus conduttore - Belen e Stefano al DopoFestival (RUMORS) : Prime interessanti indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo: stando a quanto rivelato da "Spy" nel numero che sarà in uscita dal 12 aprile, a sostituire Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston dovrebbe essere Amadeus. La rivista di gossip aggiunge che nel cast fisso della 70ª edizione della kermesse canora potrebbero figurare due personaggi molto amati che di recente sono tornati ad essere una coppia: Belen Rodriguez e Stefano De ...