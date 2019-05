Muore in aereo con 246 pacchetti di cocaina nello stomaco

Muore dopo un attacco di convulsioni sull’aereo! Nell’intestino aveva 246 ovuli di cocaina : È morto mentre stava volando da Bogotà a Tokyo con 246 pacchetti di cocaina nello stomaco e nell'intestino. La vittima è un uomo giapponese di 42 anni, identificato solo come Udo N, ha iniziato a soffrire di convulsioni dopo che il volo commerciale dalla capitale colombiana ha fatto scalo a Città del Messico, ha detto l'ufficio del procuratore per lo Stato di Sonora. "Gli assistenti di volo hanno notato una persona che soffriva di convulsioni e ...

Giapponese ingoia 246 pacchetti di cocaina e Muore d’infarto in aereo : Un uomo ha ingoiato 246 pacchetti di cocaina, e poi è morto d’infarto sull’aereo: alcuni passeggeri del volo partito da Città del Messico verso Narita si sono accorti che l’uomo stava molto male, tremava violentemente. Quando l’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Hermosillo, nello Stato di Sonora, era già troppo tardi: l’uomo è morto d’infarto per overdose di cocaina. Le autorità locali ...

Australia - ha un malore in aereo e Muore a soli 2 mesi di vita tra le braccia della madre : L'ennesima tragedia riguardante la morte di una giovane creatura è avvenuta nello scalo aeroportuale della città di Perth, in Australia. Una bambina di appena due mesi, infatti, la piccola Farah, è deceduta a bordo di un velivolo A330 della compagnia malese AirAsia X in partenza da Kuala Lumpur (Malesia), a seguito di un malore e per cause che ancora sono in fase di accertamento. Secondo quanto si apprende dal quotidiano 'Il Mattino', la bambina ...

Australia - la piccola Farah Muore in aereo : aveva solo due mesi : Tragedia su un volo diretto a Perth, una bambina di appena due mesi, Farah, ha perso la vita a bordo di un aereo: aveva pianto ininterrottamente per due ore e mezza. Inutili i soccorsi, quando l'aereo è atterrato in Australia la piccola era già senza vita. Sconosciute le cause del decesso. La bimba di due mesi è morta a bordo di un aereo A330 della compagnia malese AirAsia X, per cause ancora sconosciute. Farah "piangeva continuamente", ...

Bimba di due mesi Muore in aereo : tragedia sul volo Kuala Lumpur-Perth : tragedia, in Australia, a bordo di un aereo A330 della compagnia malese AirAsia X. Una Bimba di due mesi è morta sul volo D7236 da Kuala Lumpur (Malesia) a Perth. Alcuni testimoni hanno...

Brittany sta male - pilota dell’aereo si rifiuta di atterrare : la 25enne Muore - si era appena sposata : La 25enne era di ritorno dal viaggio di nozze col marito alle Hawaii, ma è stata colta da un'embolia polmonare. A bordo del volo dell'American Airlines era presente anche un medico che avrebbe ripetutamente chiesto al pilota di deviare l'aereo. Alla fine la giovane è morta.Continua a leggere

Malore mentre è in aereo - 33enne Muore improvvisamente in volo : mistero sulle cause : Dramma nei cieli: una donna di 33 anni, Aleisha Tracy, è morta per un Malore improvviso mentre era in volo da Los Angeles a Melbourne dopo una vacanza negli Stati Uniti. mistero sulle cause: si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire i dubbi degli inquirenti. Ha condiviso l'ultima foto sui social network solo qualche ora prima dell'imbarco.Continua a leggere

Germania - in un incidente aereo Muore la miliardaria russa Natalia Fileva : Una terribile tragedia si è verificata poche ore fa nei pressi dell'aeroporto di Egelsbach, vicino Francoforte, dove un aereo privato è precipitato in fase di atterraggio. A bordo del velivolo, secondo quanto riportano le fonti di informazione locali, c'era la miliardaria e comproprietaria della Siberia Airlines, Natalia Filieva, di 55 anni. Insieme a lei sono deceduti anche il pilota e un altro passeggero. Un dramma assurdo, che nessuno si ...

Russia : Muore in un incidente aereo una delle donne più ricche del continente : Non sempre le tragedie toccano i ceti meno abbienti, questo è il caso della magnate russa Natalia Fileva, la 55enne era comproprietaria della seconda compagnia aerea russa e tra le donne più ricche della Federazione, causa delle morte lo schianto del suo aereo mentre si apprestava ad atterrare all’aeroporto di Egelsbach nelle vicinanze di Francoforte. Nell’accaduto sono morti anche il pilota e un altro passeggero. L’aereo era ...

Natalia Fileva - Muore in un incidente aereo una delle donne più ricche della Russia : il suo volo scomparso dai radar : Il suo aereo si è schiantato al suolo mentre si preparava ad atterrare all’aeroporto di Egelsbach, vicino a Francoforte, in Germania: così è morta Natalia Fileva, una delle donne più ricche della Russia, comproprietaria della seconda compagnia aerea del Paese. Aveva 55 anni. Nell’indicente sono morti anche il pilota e un altro passeggero. L’aereo su cui viaggiava era della S7, la sua compagnia aerea: decollato da Cannes, in ...

Val d'Aosta - precipita un aereo ultraleggero a Torgnon : Muore Herin - ex campione di slittino e mountain bike : ... come il bronzo ai mondiali di All'inizio degli anni novanta è passato al mountain biking, prima al cross country e poi al downhill, cogliendo un bronzo ai campionati del mondo del 1994 in Colorado e ...

Cade aereo - Muore ex campione slittino : 17.30 L'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d'Aosta. Il velivolo sul quale era a bordo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, a poca distanza dalle piste da sci della zona. Nell'incidente è rimasta coinvolta un' altra persona, che ha riportato gravi ferite.

34enne Muore in aereo! Ha un malore mentre è in volo : Una donna di 34 anni è morta mentre era in volo su un aereo della compagnia Qantas Airlines da Los Angeles a Melbourne: nonostante sia stata soccorsa da due medici che erano a bordo, è atterrata già cadavere all'aeroporto di Tullamarine. Ignote le cause, per le quali si attendono risultati dell'autopsia. La donna, passaporto australiano e residente a Sunshine West, è arrivata già cadavere all'aeroporto di Tullamarine, dove il velivolo è ...

Precipita aereo acrobatico - Muore un chirurgo romano : Falvio Saccomanno, 71 anni, era presidente dell'Associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica. L'incidente a Castel Viscardo, in Umbria