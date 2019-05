Storie Italiane - una voce a Microfono aperto sfotte Sandra Milo mentre piange per i figli : «Che attrice!» : Eleonora Daniele e Sandra Milo - Storie Italiane Il delicato momento che sta attraversando Sandra Milo continua a tenere banco. Dei suoi problemi economici se n’è parlato anche questa mattina su Rai 1, nel programma Storie Italiane. Una luce in fondo al tunnel, però, sembra intravedersi. All’attrice, stando a quando ha dichiarato questa mattina, è stato infatti sbloccato il pignoramento dei compensi ed ora potrà rateizzare ed ...

Storie Italiane - una voce a Microfono aperto sfotte Sandra Milo mentre piange per i figli : «Che attrice!» : Eleonora Daniele e Sandra Milo - Storie Italiane Il delicato momento che sta attraversando Sandra Milo continua a tenere banco. Dei suoi problemi economici se n’è parlato anche questa mattina su Rai 1, nel programma Storie Italiane. Una luce in fondo al tunnel, però, sembra intravedersi. All’attrice, stando a quando ha dichiarato questa mattina, è stato infatti sbloccato il pignoramento dei compensi ed ora potrà rateizzare ed ...

Microfono per podcast : i migliori da comprare : Negli ultimi tempi è nato un nuovo trend che sembra essere in rapida ascesa. Una di quelle cose che esistono da sempre, ma che in un certo periodo storico acquistano tantissimo successo e conquistano ilo leggi di più...

GF16 - Cristiano Malgioglio a Blogo : "Il Grande Fratello mi ha fatto rinascere. Il Microfono? Se non me lo tengono aperto - me lo compro dai cinesi!" (Video) : Cristiano Malgioglio sarà uno dei due opinionisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile 2019.In occasione della conferenza stampa di presentazione di quest'edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato Cristiano Malgioglio a cui abbiamo chiesto cosa dovrà aspettarsi il pubblico da questo GF:prosegui la letturaGF16, Cristiano Malgioglio a Blogo: "Il Grande Fratello mi ha ...

Cosa resterà di Verona? Il Microfono aperto del pannelliano Cruciani : Che Cosa resterà di buono di Verona? Del Congresso mondiale delle famiglie e dell’anti-congresso altrettanto vociante attorno? Soltanto Giuseppe Cruciani e il suo “microfono aperto”. Si è presentato su palco (“sorpresa, eh?”) e ha parlato meno di cinque minuti: “Io non sono uno di voi, non ho una fa