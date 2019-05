Il testo del decreto Sicurezza bis

Infinito Leopardi compie 200 anni : testo e parafrasi della poesia : Infinito Leopardi compie 200 anni: testo e parafrasi della poesia L’Infinito, uno dei capisaldi della poesia italiana, il capolavoro del poeta di Recanati, Giacomo Leopardi, che scrisse questa poesia ben 200 anni fa. E proprio per l’occasione sono previsti eventi celebrativi su tutto il territorio, con il Miur che ha dedicato un evento particolare proprio per questa ricorrenza. Più di 2.800 studenti, fa sapere il Miur, prenderanno parte con ...

Dl Sicurezza bis - verso l’approvazione del testo modificato. Salvini accelera : “È pronto” : Nella nuova bozza del Dl Sicurezza ci sarebbe un riferimento a una maggiore collaborazione tra i ministeri: la decisione di stoppare le navi dei migranti spetta al Viminale, di concerto con i ministeri della Difesa e dei Trasporti, sentito il parere del presidente del Consiglio. L'approvazione del decreto potrebbe arrivare già questa settimana.

Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri - testo e significato del nuovo tormentone estivo 2019 : testo e significato di Jambo, il nuovo singolo firmato da Takagi e Ketra che tornano a collaborare con Giusy Ferreri. Il brano, in radio da venerdì 24 maggio, sembra avere tutte le caratteristiche per diventare la canzone tormentone dell’estate 2019. Takagi & Ketra tornano a collaborare con Giusy Ferreri nel nuovo singolo Jambo Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno con il brano dal ritmo caraibico “Amore e ...

La provocazione di Irama in Arrogante - nuovo singolo prima del tour estivo (audio e testo) : Arriva la nuova provocazione di Irama in Arrogante, nuovo singolo prima del tour estivo che partirà prossimamente e con il quale sosterrà ancora l'album Giovani per sempre, che ha rilasciato in una nuova versione dopo la partecipazione alla Festival di Sanremo con il singolo La ragazza con il cuore di latta. Il brano arriva proprio dopo il singolo sanremese, che ha dedicato a una delle attuali concorrenti del Grande Fratello - Martina Nasoni ...

The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires - il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice Cooper (video - testo e traduzione) : The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires arriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre ...

Il Maleducato di Antonio Maggio è un racconto amaro dietro la maschera del pop (audio e testo) : Se c'è una cosa che un cantautore ispirato sa fare è mascherare l'inquietudine con accordi in Maggiore, quasi per farci meno male, e Il Maleducato di Antonio Di Maggio fa proprio questo. L'autore pugliese di Amore Pop è ritornato dopo due anni di silenzio. Ciò che troviamo in lui, in questo ritorno, è la grande voglia di farci ascoltare uno spaccato dell'esistenza di chi non ha più vent'anni, ma senza dare vita alla solita lagna straziante fatta ...

A volte è il contesto al di là dello schermo a rendere un gioco fantastico - editoriale : In Twilight Princess c'è un dungeon meraviglioso che in realtà non assomiglia per niente a un dungeon. È come ritrovarsi a casa di qualcuno, una casa vecchia e molto confortevole sulla cima delle montagne, immersa nella neve. Ora come ora i miei ricordi di questo luogo sono piuttosto vaghi. Penso che possa essere dove ottenni il mazzafrusto e non ricordo che fosse innaturalmente tortuoso o punitivo come sono solitamente i dungeon di Zelda. Ciò ...

Unsainted degli Slipknot è il tormento religioso con l’esorcismo del metal-gore (video - testo e traduzione) : Unsainted degli Slipknot arriva dopo mesi di sudore, ma non parliamo delle ascelle pezzate di Corey Taylor e soci. Dopo un teaser inquietante, un dettaglio delle nuove maschere comparso sui social e la battaglia legale inaugurata da Chris Fehn per avere più chiarezza sulle royalties da spartire con la band, l'anticipazione dell'album "We are not your kind" (che troveremo su tutte le piattaforme a partire dal 9 agosto) è arrivata. Il video ...

Audio e testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

Audio e testo di Doin’ Time di Lana Del Rey - la cover della hit dei Sublime del 1996 per il docu-film sulla band : Annunciato qualche giorno fa, il nuovo singolo Doin' Time di Lana Del Rey ha fatto il suo debutto online venerdì 17 maggio, sia in streaming su Spotify che su in download su iTunes, oltre che su Youtube. Si tratta di una cover della celebre hit dei Sublime del 1996, che a sua volta contiene un campionamento del brano di George Gershwin SummerTime: la Del Rey ha voluto incidere una sua versione di un brano di oltre vent'anni fa non tanto per ...

MANOSCRITTO VOYNICH 'CRACCATO'/ Decifrato codice del testo più misterioso del mondo : Il MANOSCRITTO VOYNICH è stato 'CRACCATO': Decifrato il 'codice' del testo più misterioso del mondo, ecco cosa c'era scritto.

Il testo della barzelletta su VinciSalvini in voga sui social - Carofiglio mantiene la promessa : Lo aveva preannunciato Gianrico Carofiglio che il testo della barzelletta su VinciSalvini non era proprio adatto ad un programma serale in fascia protetta, proprio ieri sera nel programma Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su LA7. E come promesso, ha pubblicato il racconto ironico sul suo canale social Twitter, registrando una vera e propria pioggia di interazioni. Gianrico Carofiglio, un ex magistrato, visita spesso i salotti dei talk ...

Codice della strada - svelato il testo unificato : ecco cosa ci piace e cosa no : Analizziamo punto per punto le proposte che potrebbero trasformarsi in norme definitive del nuovo Codice della strada Il nuovo Codice della Starda si sta pian piano delineando in ogni sua parte, infatti è stato svelato un testo unificato che dovrebbe essere approvato in commissione trasporti alla Camera dei Deputati. Il termine per presentare gli emendamenti in commissione è stato fissato al prossimo 3 giugno, quindi fino ad allora ...

Codice della strada - Pronto il testo unificato : ecco tutte le novità : A piccoli passi, la riforma del Codice della strada prende forma. Un testo unificato, contenente le numerose proposte di legge depositate nei mesi scorsi, dovrebbe essere approvato martedì alla Camera dei deputati, in commissione Trasporti: sarà infatti questo il testo base della riforma di iniziativa parlamentare che dovrebbe affiancarsi al disegno di legge delega del governo. Il quale, con tempi più lunghi, dovrebbe riscrivere interamente il ...