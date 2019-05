Europee | De Luca a Romano | ' Riposati | non insinuarti nei miei rapporti con Musumeci'

Elezioni a Riace - alle Europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere

Per Mimmo Lucano doppia sconfitta : a Riace vince la Lega sia alle Europee sia alle comunali : doppia sconfitta per Mimmo Lucano nella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoria alle europee alla Lega, anche alle elezioni comunali Riace (Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte ...

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

Europee - l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena : L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Luca Toni è comparso sul palco con Matteo Salvini, durante il comizio elettorale a Modena. Originario di Pavullo nel Frignano, Toni è stato campione del mondo 2006 e ha giocato come centravanti nel Palermo, nella Fiorentina e nel Bayern L'articolo Europee, l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni a Siracusa per sostenere Luca Cannata alle Europee : Chiedo il sostegno a tutti i Siracusani al di là della fede politica e degli schieramenti. Questa Europa così com'è non ci piace - prosegue Luca Cannata - vedi il caso dei migranti tutti sulle spalle ...

Europee - la Sinistra che non guarda al Pd : “Calenda? Semmai Lucano”. Tra i capilista Silvia Prodi e Marilena Grassadonia : E’ la Sinistra che non vuole tornare indietro, che non è nostalgica della vecchia coalizione di centroSinistra e che quindi non si fida di tornare sotto “l’ala protettiva” del Partito Democratico. Che non segue, insomma, il percorso di riavvicinamento intrapreso dagli ex compagni di Mdp. Per le elezioni Europee sceglie il nome più semplice, La Sinistra appunto, mettendo insieme (anzi, rimettendo insieme) Sinistra ...