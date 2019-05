Creature In The Well | il titolo che unisce flipper e hack ' n' slash non è nato come un

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Uno dei titoli più singolari usciti dal Nindies Spring Showcase è statoin thedi Flight School Studios, descritto dai suoi sviluppatoriun "top-down, dungeon crawler-'n'ispirato al." Mentre Yoku's Island Express ha preso la formula dele applicato a Metroidvania,in thesembra fare lo stesso, ma con uno stile più simile a giochiThe Legend of Zelda. È interessante notare che gli sviluppatori del gioco hanno rivelato in una recente intervista con PCGamesN chein thein realtà non ha iniziato lo sviluppoun gioco incentrato sulla meccanica del.Secondo Bohdon Sayre di Flight School, infatti, l'idea originale derivava in realtà dall'air hockey e da giochiRocket League. "Ironicamente ilnon era davvero uno dei primi riferimenti che abbiamo usato. All'epoca giocavo molto a Ballz e ...

