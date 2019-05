Coez a Roma per un triplo concerto-evento; Sanremo? “Mi hanno rimbalzato 2 volte”

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Al via i concerti di: saranno tre gli eventi al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica), in programma da stasera per tre giorni. Il 28, il 29 e il 31 maggio,darà vita allo show...è sempre bello che apre È sempre bello - il tour.I biglietti per la tappa di questa sera sono esauriti mentre è ancora possibile acquistarne per le successive due datene, quella di mercoledì 29 maggio e di venerdì 31 maggio. Gli ultimi biglietti disponibili sono in prevendita su TicketOne e punti vendita autorizzati; per ogni account registrato al sito TicketOne.it è possibile acquistare un massimo di 6 biglietti.Tra le rivelazioni indie degli ultimi anni, da questa serasarà per tre giorni al Palazzo dello Sport di, per tre eventi imperdibili che consentiranno ai fan di ripercorrere le tappe fondamentali del suo percorso artistico. Nella carriera dimanca un ...

