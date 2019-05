A Taranto arriva una mostra gratuita dedicata a Jimi Hendrix

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) La Puglia si tinge di rock: anel mese di giugno unaal chitarrista: raccoglierà gli scatti fotografici di Baron Wolman e Donald Silverstein. LaDal prossimo 6 giugno averrà inaugurata unafotografica per celebrare il più grande chitarrista di tutti i tempi,. Si intitola Woodstock &: the revolution e raccoglierà gli scatti di due fotografi che lo hanno visto a Woodstock, Wolman e Silverstein. In totale si potranno ammirare 62 scatti, per la maggior parte inediti. La, promossa da Puglia Sounds in collaborazione con ONO Arte, si terrà in occasione del Medimex, International festival e music conference, e durerà fino al prossimo 28 giugno e sarà ad ingresso gratuito. Lasi divide in due location: si potrà accedere dall'ex chiesetta dell'università in via Duomo per vedere gli scatti di ...

fivemotors : ??Arriva l'occasione giusta per cambiare auto! ??Da Five Motors in questo fine settimana avrai fino a €8.000 di vanta… - Alessio_Ciullo : Con xylella che arriva a Taranto, - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Ikkos, il progetto tarantino oggi con la Rai arriva tra gli italiani nel mondo - Ikkos Atle… -