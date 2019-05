Una Europa che deve essere rilanciata

Europarlamento - proiezioni : Popolari e Socialisti in calo ma resta Una netta maggioranza europeista. Bene Verdi e Liberali : I Popolari restano il primo gruppo all’Europarlamento con 173 seggi, ma ne perdono più di 50 rispetto al 2014, seguiti dai Socialisti e Democratici con 147 (da 186), e dai Liberali a 102 (da 68). Quarti i Verdi con 71 europarlamentari (da 52), poi i Conservatori e Riformisti a 58 (da 76), mentre l'Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 57 seggi (da 37) e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 56 (da 51). Gue da ...

Coppe sfortUnate. L’amaro percorso di esclusione del Napoli dall’Europa : Un Napoli sfortunatissimo in Europa, quello di quest’anno, nonostante la Champions fosse iniziata sotto i migliori auspici. La storia degli episodi europei da dimenticare è raccontata dal Corriere dello Sport nello speciale di oggi dedicato alla squadra di Ancelotti. Gli elementi necessari c’erano tutti: “classe, esperienza e, soprattutto, un allenatore vincente, abituato a calcare quei palcoscenici così prestigiosi”. Le avversarie, però, erano ...

Non è solo Una partita per l’Europa - ecco perché bisogna andare a votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

Atalanta per la storia - Gasperini : “Uscire dall’Europa League è stata Una fortUna” : L’ultima tappa prima di fare la storia. Atalanta attesa dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini predica calma durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo ...

La riduzione delle disuguaglianze è Una sfida che l'Italia e l'Europa non possono ignorare : Le crescenti disuguaglianze economiche, sociali e di genere, nel godimento dei diritti nel mondo del lavoro, sono uno dei temi centrali della nostra epoca. Un tema ormai riconosciuto a livello internazionale come un fenomeno che colpisce trasversalmente sempre di più tutti i livelli della società, territori, Paesi ricchi e poveri, inasprendo rabbia e tensione sociale. Anche in Italia, come nel resto d’Europa. Definire e ...

Jalopy - Una strana e meravigliosa avventura che vi permette di visitare l'Europa dell'est a bordo di Una macchina che cade a pezzi è gratis su Humble Store : Su Humble Store potete usufruire di una promozione che vi consente di scaricare gratuitamente Jalopy, titolo sviluppato da Minskworks.Descrivere questo gioco è difficile in quanto Jalopy, come riportano i colleghi di Eurogamer, altro non è che un viaggio on the road attraverso l'Europa dell'est. La storia è semplice: dovrete portare vostro zio da un lato dell'ex blocco orientale all'altro, procedendo felicemente e senza incidenti attraverso la ...

Siena - si ribalta bus di turisti dell'Est Europa : morta donna 40enne - Una trntina i feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

Una settimana al voto : cosa succede nell'Europarlamento in caso di Brexit : Il paradosso inglese: col caos Brexit si torna alle urne (con Farage verso il trionfo). Che Europarlamento ci aspetta? Lo...

Verdi - in Europa proporremo Una riforma che non può più aspettare : Immaginiamo che sia il 27 maggio e che i Verdi fossero (come pare molto probabile stando ai sondaggi) determinanti per una maggioranza forte al Parlamento europeo. Immaginiamo che siano diventati l’ago della bilancia della coalizione parlamentare creata per costruire una nuova Europa insieme a chi crede nella giustizia sociale e in un futuro economicamente sostenibile. Creata per scrollare gli europei da un detestato status quo. Quale ...

Xylella - il parere dell’Efsa : “Non esiste Una cura in campo. Batterio minaccia non solo i Paesi dell’Europa meridionale” : “Non esiste ancora una cura in “reali condizioni di campo” e la Xylella fastidiosa è una minaccia non solo per i Paesi del Mediterraneo”. Sono queste le conclusioni di due pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) basati su tecniche di modellazione computerizzata, elaborati da un gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, per capire come il Batterio si diffonda su brevi e lunghe ...

Uropia : rischio reale di Una potenziale deriva autoritaria in Europa : L’editore Bibliotheka Edizioni Roma ha pubblicato il libro Uropia, il protocollo Maynards, un thriller distopico sul rischio reale di una

Matteo Salvini - ovazione a Legnago : "Se vince la sinistra - Stato islamico in Europa. E a Fazio dico Una cosa" : "Se non salviamo in fretta questa Europa e se per 5 anni continuerà a governare la sinistra e a far entrare immigrati, noi lasciamo lo Stato islamico ai nostri figli tra 5 anni, altro che Europa dei diritti delle donne, dell'ambiente, dei giovani". Matteo Salvini arringa la folla a Legnago (Verona),

Carlo Ancelotti da Una lezione a tutti : “Tiferò per loro in Europa League” : A Napoli c’è ancora chi fa paragoni tra Sarri ed Ancelotti, ma Carletto, nel corso dell’intervista rilasciata al Roma, con una risposta ha dato una bella lezione ai suoi tifosi: “Per chi tiferò in Europa League? Per il Chelsea naturalmente. Ma perché sono un ex dei Blues e sono rimasto molto legato a loro sarei contentissimo per tutto l’ ambiente.” La mia esperienza al Napoli? “Come ho sempre ...