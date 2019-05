Un raggio di sole in una giornata nera Oltre 200mila preferenze per il

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) 135milanelle i, 85mila al centro. Pietro Bartolo fa incetta di voti e viene eletto europarlamentare. Il medico di Lampedusa è risultato tra i candidati più votati del Pd: lontano da Carlo Calenda (273mila) e Giuliano Pisapia (263), in Sicilia Bartolo è risultato secondo soltanto a Matteo Salvini, con ben 115mila voti. Un successo clamoroso, celebrato sul web da molti sostenitori. I complimenti per il protagonista di “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi arrivano sia dalla politica che dai comuni cittadini. “Grande risultato per Pietro Bartoloche rappresenta il medico di Lampedusa e per tutti noi lampedusani, anche se a Lampedusa c’è stato un astensionismo esagerato”, ha dichiarato ad Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che, nella città simbolo degli sbarchi dei migranti, ha ...

