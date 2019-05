Serie A Atalanta e Inter in Champions | Empoli in B

Gli ultimi verdetti della Serie A : Atalanta e Inter in Champions - retrocede l'Empoli : ultimi verdetti del campionato di Serie A. In Champions League, con Juve e Napoli, andranno l'Atalanta, che ha battuto il Sassuolo 3-1 e l'Inter vincitore sull'Empoli 2-1. Proprio l'Empoli va in Serie B con Chievo e Frosinone. Milan (3-2 alla Spal) direttamente in Europa League, con la Roma che batte 2-1 il Parma ma dovrà affrontare i preliminari.

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : Atalanta e Inter in Champions League - Empoli retrocesso in Serie B! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di Spalletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Serie A - dove vedere Atalanta-Sassuolo in Tv e in streaming : In attesa degli ultimi 90 minuti della stagione, il bilancio dell’Atalanta potrebbe essere già considerato positivo. I bergamaschi, non solo hanno mostrato un grande calcio che può fare invidia anche a squadre più accreditate, ma sono riusciti ad arrivare in finale di Coppa Italia e ad avere la qualificazione alla Champions League davvero a un […] L'articolo Serie A, dove vedere Atalanta-Sassuolo in Tv e in streaming è stato ...

Atalanta – Sassuolo streaming e tv - dove vedere la 38a giornata Serie A : dove vedere Atalanta – Sassuolo streaming e tv, 38a giornata Serie A Atalanta Sassuolo streaming| Atalanta – Sassuolo si disputerà domenica 26 maggio alle ore 20.30. I padroni di casa sono chiamati all’ultimo sforzo e poi sarà Champions League. Con una vittoria in casa con il Sassuolo, fuori da ogni possibile obiettivo, sarebbe matematica la conquista della Champions League. Con altri risultati invece bisognerebbe ...

