Scoperti nanobatteri in Etiopia : la vita possibile anche in ambienti estremi e inospitali - come Marte : nanobatteri sono stati Scoperti in uno dei luoghi più inospitali della Terra: nella zona delle sorgenti termali del vulcano Dallol, in Etiopia. Sono il 20% più piccoli di quelli finora noti, amano ambienti caldi, acidi e saturi di sale. La scoperta si deve alla ricerca pubblicata su “Scientific Reports” e coordinata da Felipe Gomez del Centro di Astrobiologia di Madrid: importante il contributo italiano della geologa Barbara ...