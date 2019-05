Primo assaggio d' estate ad inizio giugno

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2019) Roma - Il mese di maggio che terminerà così come è cominciato, con tempo instabile e temperature sotto media. Ma già dai primi giorni del mese diè previsto l'arrivo di un anticiclone sub tropicale che riuscirà a imporsi sulla Penisola. Le ultime analisi vedono infatti uno stiramento dell'anticiclone adal vicino Atlantico fino all'Europa centrale e orientale in connubio con un'altra area di alta pressione presente sulla Russia. Un ponte anticiclonico che attraverserà l'Europa da ovest a est interessando anche buona parte della Penisola, quanto meno i settori centro settentrionali. Ancora in bilico il Sud a causa di una circolazione di bassa pressione pregressa che potrebbe restare in auge tra il basso Adriatico e la Grecia anche per i primi giorni del nuovo mese. Le conseguenze di una simile configurazione ...

