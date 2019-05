Nicchi | «Con sala Var unica gli arbitri parleranno»

Iva ZaNicchi sogna Sanremo dopo il GF : chi candida alla conduzione : Iva Zanicchi sogna di tornare al Festival di Sanremo dopo il Grande Fratello E’ il palco più prestigioso di tutti, l’Ariston, soprattutto per i cantanti che trovano sia un trampolino di lancio sia di rilancio. Basti pensare a quest’anno: Mahmood ha vinto ed è arrivato addirittura secondo all’Eurivision Song Contest mentre Loredana Berté, portando una canzone cucita addosso in maniera perfetta, è riuscita a incantare ...

All Together Now - la conferenza stampa. «Non sarà un talent ma uno show musicale». ZaNicchi - Pucci - Cirilli e Boomdabash guest della première : Michelle Hunziker, Roberto Cenci, J Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da ...

Ceccardi : "Con Iva ZaNicchi siamo parenti" : Il sindaco di Cascina, Pisa,, Susanna Ceccardi , in un'intervista a 'Un Giorno da Pecora', Radio Rai 1, rivela un particolare curioso: è parente di Iva Zanicchi. La celebre cantante è biscugina di suo ...

Mara Maionchi/ La lite con Iva ZaNicchi e il tradimento del marito - Che tempo che fa - : Mara Maionchi a Che tempo che fa: l'ex giudice di X Factor risponderà alle polemiche di Iva Zanicchi? E sul tradimento del marito...

Gf - Iva ZaNicchi : "I vip nella Casa? Non li conosco" : Iva Zanicchi ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello al fianco di Cristiano Malgioglio da cui è spesso prevaricata. Ospite al Maurizio Costanzo Show , Iva Zanicchi ammesso di non avere ' ...

Iva ZaNicchi - confessione sui concorrenti del Gf 16 : l’opinionista spiazza tutti : Maurizio Costanzo Show, Iva Zanicchi ospite della puntata del 25 aprile Al Maurizio Costanzo Show una Iva Zanicchi in splendida forma! La cantante si è riscoperta opinionista ultimamente e la stiamo apprezzando molto al Grande Fratello in questa veste. Lei ha parlato di questo nel programma in seconda serata di Canale 5, ma non solo. […] L'articolo Iva Zanicchi, confessione sui concorrenti del Gf 16: l’opinionista spiazza tutti ...

Grande Fratello 2019 : la frase razzista di Mila Suarez che sconvolge Iva ZaNicchi : Durante il confronto con Alex Belli, Mila Suarez si lascia andare ad un commento razzista che fa letteralmente infuriare Iva Zanicchi.

Iva ZaNicchi : "Le 70enni che vanno con i 30enni sono aberranti" : Iva Zanicchi è una che non le manda a dire. Ne sanno qualcosa gli inquilini del Grande Fratello 16 , dove la cantante è sbarcata come opinionista accanto a Cristiano Malgioglio. Intervistata dal ...

Iva ZaNicchi : “Per le quarantenni è un conto : oggi sono ragazzine. Ma le 70enni che vanno con i 30enni sono aberranti” : Iva Zanicchi, opinionista in questa edizione del Grande Fratello Nip condotta da Barbara D’Urso, si è raccontata al settimanale oggi. Perché ha accettato di fare questa esperienza? “Guardare dal buco della serratura piace un po’ a tutti: è il segreto di questi show. Da piccola, a casa di mio zio, poggiavo l’orecchio contro il muro per sentire litigare i vicini”. Accanto a lei, c’è Cristiano Malgioglio: “Lo conosco ...

Grande Fratello 16 - Iva ZaNicchi cade dalle scale ed entra in studio con una scarpa sola : Tutto è successo poco prima della diretta, testimoniato da una storia su Instagram. Iva Zanicchi una dei due opinionisti insieme a Cristiano Malgioglio poco prima di entrare in scena è scivolata dalle ...

Arbitri - audizione di Nicchi alla Camera : consenso sul professionismo degli arbitri : Marcello Nicchi, presidente della Aia, fa il punto della situazione sul mondo arbitrale- Si è svolta alla Camera dei Deputati un'audizione avanti la Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, con delega per lo sport, dei vertici delle componenti federali a cui ha ...

Grande Fratello 16 - Iva ZaNicchi a Blogo : "Io come concorrente? La mancanza di libertà mi distrugge - io sono l'aquila!" (Video) : Iva Zanicchi sarà una dei due opinionisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile 2019.In occasione della conferenza stampa di presentazione di quest'edizione, noi di TvBlog abbiamo fatto una domanda ad Iva Zanicchi a cui abbiamo chiesto se parteciperebbe al GF come concorrente:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Iva Zanicchi a Blogo: "Io come concorrente? La mancanza di ...

Grande Fratello 16 con Barbara D’Urso - Iva ZaNicchi e Cristiano Malgioglio da lunedì 8 aprile : Grande Fratello 16 ogni lunedì su Canale 5 torna il reality più famoso della tv Semi vip, semi sconosciuti, figli di tra i primi concorrenti Barbara D’Urso conduce, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi imprevedibili comprimari Connubio inscindibile quello tra Barbara D’Urso e il Grande Fratello che dopo il successo della scorsa edizione torna in prime time (che ormai è 21:35….) da lunedì 8 aprile su Canale 5. Un ritorno dopo i ...

GRANDE FRATELLO 16/ Concorrenti - ZaNicchi : "Innamorata di Barbara - mi sento un po'…" : GRANDE FRATELLO 16 diretta, Concorrenti ufficiali: la figlia adottiva di Rutelli e Barbara Palombelli, la professoressa di liceo, Lemme e Kikò Nalli.