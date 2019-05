Elezioni | Greta chiama e l’Europa risponde | i Verdi volano ovunque tranne in Italia | a

Clima e politica - Greta Thunberg sulle Elezioni Europee : “non votate chi non si impegna per il clima” : “Coloro che sono i più colpiti dalla crisi del Clima sono persone giovani come me, che non possono votare. Se non votate per voi stessi, fatelo per noi“. Queste le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg, di fronte a migliaia di persone radunate per la annuale marcia per l’ambiente, che con i suoi i suoi scioperi del venerdì davanti al parlamento svedese ha dato il via al movimento globale dei ...