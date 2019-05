Drammatico incidente sulla A1 Pulmino con operai si ribalta | un morto e due feriti

Motocross - Drammatico incidente a Cavallara : Raffaele Mazzola è morto in corsa : Una brutta notizia giunge da Cavallara (in provincia di Cremona) dove oggi si corre la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: Raffaele Mazzola è purtroppo deceduto dopo essere caduto in occasione di un salto. Nel corso della prima manche, il centauro è incappato in questo incidente che purtroppo si è rivelato letale: l’immediato intervento del personale sanitario non è purtroppo servito a salvare la vita al centauro. Le ...