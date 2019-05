Gaming disorder, disturbi mentali legati ai videogiochi! La conferma OMS (Di lunedì 27 maggio 2019) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficializzato ciò che qualche mese fa era un’ipotesi: dall’1 gennaio 2022, la dipendenza da video giochi, chiamata “Gaming disorder”, sarà considerata a tutti gli effetti una condizione classificata tra i disturbi mentali, comportamentali e del neurosviluppo. Il Gaming disorder, all’interno dell’ICD-11, che è l’elenco di tutte le malattie classificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, si inserisce nel gruppo 6, quello dei ‘Disordini mentali, comportamentali o del neurosviluppo’, insieme, ad esempio, alla schizofrenia, all’ansia, ai comportamenti ossessivo-compulsivi e ai disturbi alimentari.



