Aids | in Italia 84% di nuove infezioni Hiv da rapporti sessuali non protetti

(Di lunedì 27 maggio 2019) Inla maggioranza dellediagnosi di infezione da Hiv “è attribuibile anon, che costituiscono l’84,3% di tutte le segnalazioni (etero45,8%; uomini con uomini 38,5%), mentre i consumatori di sostanze rappresentano il 3% dei casi. Milano è sicuramente una delle città più colpite, con 430diagnosi nel 2018”. Sono alcuni dei dati che saranno al centro del prossimo congresso Icar, la conferenzana sue ricerca antivirale (n Conference onand antiviral research), che si svolgerà dal 5 al 7 giugno a Milano. Icar è organizzata sotto l’egida della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), e di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della community. Inl’infezione da Hiv non cala: 3.443diagnosi registrate nel ...

