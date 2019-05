liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Zingaretti, capo del Pd, intervistato da Mentana venerdì sera, ci ha fatto capire che il suo partito è sul punto di tirare le cuoia. I suoi discorsi sono stati chiari: egli non sa come fare a rivitalizzarlo. Ha parlato per parecchi minuti, forse mezz' ora, senza riuscire a dire qualcosa di illumina

Ketty57664851 : RT @51fini: 'Un personaggio mediocre, il peggiore in assoluto'. Vittorio Feltri demolisce Zingaretti: 'Che fine farà” ?? ?@nzingaretti? FELT… - 51fini : 'Un personaggio mediocre, il peggiore in assoluto'. Vittorio Feltri demolisce Zingaretti: 'Che fine farà” ?? ?… - RosoLuca : @NonEvoluto Ci manca il ritorno di questo mezzo gobbo... ma cosa hanno in testa? Credono di costruire con questo pe… -