Seggi aperti dalle 7 | si vota per Ue | Comuni e Piemonte

Europee 2019 - Seggi aperti fino alle 23. Si vota in 21 Paesi Ue : seggi aperti dalle 7 alle 23 per l’elezione dei 76 eurodeputati del Parlamento europeo che spettano all’Italia. Si vota anche in Piemonte per l’elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le Europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte.Il presidente della Repubblica Sergio ...

Elezioni in Puglia - dalle 7 Seggi aperti. A Bari il voto anche per il nuovo sindaco : Decaro in cerca del bis : Alle Europee la circoscrizione Sud elegge 18 parlamentari. Al voto per il sindaco anche Lecce e Foggia. Lo spoglio per l'europarlamento inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, domani alle 14 per le amministrative

Sicilia - Seggi aperti in 5 comuni per i ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi in cinque comuni della Sicilia per il secondo turno delle elezioni comunali. Si vota a Caltanissetta (unico capoluogo di provincia al ballottaggio), Gela (Cl), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp) e Monreale (Pa).A Caltanissetta la sfida è tra il candidato del centrodestra Michele Giarratana (37,39% al primo turno) e quello del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino (19,92%), mentre a Gela il testa a ...

Seggi aperti in Spagna - Sánchez alla prova del voto. L'incognita dell'ultradestra di Vox : La questione catalana Un anno e mezzo dopo il tentativo di secessione della Catalogna a ottobre del 2017, la peggiore crisi politica che la Spagna abbia conosciuto negli ultimi 40 anni, la questione ...

Comunali - si vota in 34 città siciliane : Seggi aperti fino alle 23 : seggi aperti dalle 7 in 34 comuni siciliani , dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli Comunali. Sono 469.474 gli elettori chiamati alle urne. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia ...

