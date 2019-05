Le proteste della Svezia per un servizio del Tg2

Kim Kardashian - proteste social per le foto della figlia : Kim Kardashian di nuovo al centro della bufera per via della figlia maggiore. La piccola North West , 5 anni, è apparsa in un aggiornamento social della madre in questi giorni. La bambina pare abbia ...

Pensionato vittima della baby gang a Manduria - la Polizia posta il video sui social : pioggia di proteste : L'account ufficiale su Twitter pubblica due video girati dalla baby gang di Manduria con il telefonino. Molti utenti protestano chiedendo la rimozione delle immagini definite "terribili" dal procuratore

Amici - Valentina torna in gioco per volere della Bertè : proteste sul web 'È ingiusto' : Loredana Bertè è sicuramente la protagonista assoluta del serale di Amici 18: le sue proposte rivoluzionarie, infatti, stanno creando grande scompiglio sia tra gli addetti ai lavori che tra gli affezionati fan del talent show. Dopo che la pagina Instagram ufficiale del programma ha mostrato il ritorno in casetta di Valentina Vernia dopo l'esclusione di sabato scorso, sono stati migliaia i commenti di protesta che sono stati scritti da parte di ...

proteste dei fan contro il ricovero di Britney Spears - una manifestazione all’esterno della clinica : “Liberatela” : Una folla di fan si è riunita all'esterno del West Hollywood City Hall di Los Angeles per protestare contro il ricovero di Britney Spears nella clinica psichiatrica. La popstar, infatti, ha scelto di sottoporsi alle cure per riprendersi dallo stress per le gravi condizioni di salute di suo padre e per questo, come ha riferito anche l'ex marito Mark Vincent Kaplan attraverso il suo legale, la cantante di Toxic e Womanizer ha scelto di affrontare ...

Genocidio armeni - la Camera approva la mozione che impegna il governo Conte a riconoscerlo. Nuove proteste della Turchia : La Camera ha approvato la mozione unitaria che impegna il governo a “riconoscere ufficialmente il Genocidio armeno e a darne risonanza internazionale”. A votare a favore sono stati 382 deputati, nessun ha espresso voto contrario e mentre i 43 di Forza Italia si sono astenuti. Dopo il voto tutti i deputati si sono alzati in piedi ad applaudire. L’ok arriva a due giorni delle proteste della Turchia, che aveva convocato ...

La foto dell'ispiratrice delle proteste in Sudan è già diventata il simbolo della resistenza delle donne : Una ragazza in piedi sul tetto di un automobile, il braccio levato al cielo, la folla che urla "Thowra!" ("Rivoluzione!", in arabo): il suo nome è Alaa Salah. È un'immagine impressionante e sta diventando iconica. La foto di questa giovane donna Sudanese che guida con passione i cori di protesta nel corso di una manifestazione antigovernativa è la migliore rappresentazione del ruolo da protagoniste che proprio le donne ...