In due è meglio che in tanti Cataldo conquista Como | Nibali stacca Roglic

due specchi sono meglio di uno per osservare il cielo gamma : Sarà inoltre il primo osservatorio astronomico per raggi gamma da terra aperto alle comunità di fisica astronomica e delle particelle di tutto il mondo.

Napoli - non è tutto da buttare : adesso due obiettivi - chiudere al meglio il campionato e progettare il futuro : Non è riuscita l’impresa al Napoli , ko anche davanti al pubblico amico per la squadra di Carlo Ancelotti nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal, nel complesso i Gunners hanno dimostrato di essere superiori e meritato la qualificazione. Decide una rete di Lacazette su calcio di punizione, marcatura che ha spento l’entusiasmo della squadra e del San Paolo. Il Napoli saluta la ...

Weekend e festività tra natura e cultura a Zurigo : su due ruote è meglio : In primavera Zurigo rifiorisce: molti musei presentano mostre straordinarie e gli eventi si susseguono. Chi vuole trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta può visitare le vie storiche e gli scorci incantevoli della città o i mercati settimanali che vendono prodotti regionali freschi e a “chilometro zero”, oppure può rilassarsi sulle terrazze e nei locali con dehors della città. Le temperature miti sono perfette per stare all’aperto e ...

Microsoft Surface Pro 6 - l'eleganza di un tablet-computer con il meglio dei due mondi : La prova del dispositivo: semplice e leggero, sembra avere le carte in regola per accontentare ogni tipo di esigenza

Agnelli : “Ronaldo con l’Ajax? Meglio perdere una partita che stare fuori due mesi e mezzo» : Il presidente della Juventus e dell’Eca Andrea Agnelli è intervenuto alla manifestazione “Il Foglio a San Siro” e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della sua condizione. Ha fatto capire, in realtà lo ha proprio detto, che con gli infortuni muscolari è Meglio non scherzare. «Se torna con l’Ajax? Bisogna stare attenti agli infortuni muscolari. Non si rischia una partita e mettere in pericolo i due mesi e mezzo successivi che ...