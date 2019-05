Fiat Chrysler e Renault sarebbero in una fase di “trattative avanzate” per un’ampia

Fca - Financial Times : “Fiat Chrysler in trattative avanzate per alleanza con Renault” : Un’indiscrezione del Financial Times che riaccende la febbre da risiko nell’industria automobilistica, con le case automobilistiche a caccia di alleanze per affrontare le sfide strutturali del settore. Fca, scrive il quotidiano finanziario, è in “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione con Renault che, in futuro, potrebbe tradursi nell’ingresso di Fiat Chrysler nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Le trattative ...

Dieci anni di Fiat-Chrysler - quella Jeep «fallita» che ha salvato Fca : Nel 2009 la maxi operazione con il governo Obama per salvare il gruppo Usa. L’intuizione di Marchionne e le prossime sfide di Manley...

Fiat Chrysler : la guerra commerciale tra USA e Cina costa posti di lavoro a Belvidere : Resta da vedere se le tariffe aiuteranno o meno l'economia degli Stati Uniti a lungo termine " domanda, offerta, PIL e bilancia commerciale. A breve termine, almeno, le tariffe sembrano non aver ...

Calo per il comparto italiano auto e ricambi - -1 - 46% - - giornata da dimenticare per Fiat Chrysler : Il settore automotive dell'Italia prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice europeo del settore auto e ricambi . Il FTSE Italia automobiles & Parts ha ...

Piazza Affari : seduta euforica per Fiat Chrysler : Prepotente rialzo per il Lingotto , che mostra una salita bruciante del 2,35% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fiat Chrysler ...

Elkann : "La mia famiglia conferma l'impegno. Pronti a costruire il futuro di Fiat Chrysler" : John Elkann lo mette subito in chiaro: la famiglia Agnelli riconferma il suo impegno in Fca. I prossimi 20 anni saranno vivaci e ricchi di novità per l'auto come lo furono i primi 20 del secolo scorso ...

Piazza Affari : Fiat Chrysler in rally : Ottima performance per il Lingotto , che scambia in rialzo del 3,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiat Chrysler più pronunciata ...

Fiat Chrysler - nozze ora o mai più. Un anno per la scelta del partner : Oggi in assemblea ad Amsterdam. L'Europa non riparte, l'America Usa rischia di rallentare: l'alleanza va chiusa entro il 2019. Azienda sempre più concentrata in Nordamerica: negli Stati Uniti, in Canada e in Messico nel 2018 i ricavi sono ammontati a 72,3 miliardi di euro: il 65,6% del totale...

Fiat Chrysler pagherà 110 milioni di dollari per chiudere una causa intentata dai suoi azionisti : La casa automobilistica italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si è impegnata a pagare 110 milioni di dollari (97 milioni di euro) di patteggiamento per chiudere una causa intentata da alcuni suo azionisti, che avevano accusato la società di aver dato

Fiat Chrysler investe in Science Gateway donando 45 milioni al Cern : L'obiettivo principale sarà quello di trasmettere concetti di scienza e tecnologia in modo coinvolgente, al fine di incoraggiare gli studenti a perseguire carriere in STEM, Scienza, Tecnologia, ...

Fiat Chrysler ha comprato “quote verdi” da Tesla per rientrare nei limiti europei sulle emissioni di CO2 : Fiat Chrysler (FCA) ha firmato un accordo con Tesla per comprare “quote verdi” e rientrare nei parametri per le emissioni di CO2 stabiliti dall’Unione Europea, evitando eventuali sanzioni della Commissione Europea. La notizia è stata riportata domenica dal Financial Times, che

Fiat Chrysler pagherà Tesla per rispettare i parametri ambientali Ue : Fiat Chrysler pagherà “centinaia di milioni di euro” a Tesla per calcolare i veicoli elettrici del produttore americano nella propria flotta e rispettare così i parametri Ue in fatto di emissioni di Co2 previsti per il 2020...

Fiat Chrysler - in calo anche le vendite negli Stati Uniti : Piccolo spunto rialzista per il Lingotto , che segna in chiusura un rialzo dello 0,99% sulla borsa di Milano nonostante i deludenti dati sulle immatricolazioni negli Stati Uniti che seguono ...

Fiat Chrysler e Psa - allo studio partnership su auto elettrica : allo studio una partnership tra Fiat Chrysler e Psa "per condividere gli investimenti per costruire macchine in Europa" . A riferirlo è Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Secondo le ...