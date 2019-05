“Odio gli indifferenti”. Perché Chi ha scelto di non votare dovrebbe leggere questa riflessione di Gramsci : questa riflessione di Antonio Gramsci è un pensiero che va letto in una giornata elettorale. Sopratutto chi è indeciso se votare o ha scelto di non esercitare il proprio diritto alle Europee 2019 dovrebbe leggere queste righe. “Odio gli indifferenti”, diceva Antonio Gramsci. “Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza ...

Nudo davanti allo specChio - Vittorio Sgarbi viola il silenzio elettorale e rivela : “Ecco Chi andrò a votare” : Vittorio Sgarbi ne fa una delle sue. La provocazione questa volta arriva da San Severino Marche (comune di cui Sgarbi è stato sindaco in passato), è davanti allo specchio, Nudo. Il tema della dissertazione è subito dichiarato: “silenzio elettorale”. Dopo aver filosofeggiato sul senso della regola rivela il suo voto: “Voto Marco Rizzo, partito comunista, contro l’unione europea e contro l’euro”… poi ...

Elezioni Europee - l'appello di Paolo BecChi : "Cosa c'è in gioco oggi" - perché votare sovranista : Quale sia il senso profondo delle Elezioni che si svolgono domenica nei Paesi che fanno parte dell' Unione europea? Quali sono le posizioni fondamentali che si fronteggiano? In termini filosofici si potrebbe dire che si tratta della contrapposizione tra Kant, quale erede di un certo illuminismo giur

Elezioni Europee - Chi votare per arrivare a una crisi di governo : i due scenari che terrorizzano Di Maio : Puntuale come in tutte le tornate elettorali, anche per le Elezioni Europee tutti i leader politici hanno lanciato l'appello al "voto utile", e ovviamente quel voto utile lo è per tutti. Quel che invece gli elettori rischiano di sottovalutare, come ricorda Antonio Polito sul Corriere della sera, è c

Chi votare alle Elezioni europee? I test e i programmi per gli indecisi : Le Elezioni europee 2019 si avvicinano: domenica 26 maggio si voterà in Italia per rinnovare i seggi del Parlamento Europeo, ma sono molti i cittadini italiani che non sanno chi votare alle Europee. Per aiutarli a orientarsi tra i programmi dei diversi partiti sono stati elaborati una serie di test: ecco i più interessanti a prova di indecisi.Continua a leggere

"Mai detto di non votare Salvini" Voto - la Chiesa fa pace con la Lega : "Non è nel mio stile, nel mio temperamento, nel mio modo di pensare". Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha risposto in questi termini, ai margini della conferenza stampa per tirare le somme sulla 73esina Assemblea generale dei Vescovi, rispetto al titolo di un giornale italiano che ha... Segui su affaritaliani.it

Europee - il vero voto utile è non votare Pd. Ed è l’ultima Chiamata prima del buio assoluto : di Riccardo Mastrolillo La litania del “voto utile” viene ancora una volta intonata dal Partito democratico; ovunque ci giriamo c’è qualcuno, ben ammaestrato, che ci spiega la necessità di votare il Pd per contrastare la deriva sovranista. Il segretario del Pd, qualche giorno fa, ha spiegato in televisione la sua strategia: prendere più del 20% (fagocitando necessariamente il voto delle tre liste fuori dal Pd) con l’obiettivo di far ...

Chi votare alle europee? Come "navigare" tra le posizioni dei principali partiti : Gli studiosi dell’Università di Pisa hanno realizzato un'applicazione online che aiuta gli elettori a orientarsi tra le...

ConChita Wurst - appello per le elezioni europee/ "Andate a votare - sono importanti" : Conchita Wurst, appello in vista delle elezioni europee per la nota trans: "Andate a votare, sono le più importanti di sempre"

?Sondaggi elettorali Euromedia - un elettore su tre non ha deciso Chi votare : Sondaggi elettorali Euromedia, un elettore su tre non ha deciso chi votare L’ultima rilevazione a cura di Euromedia Research prima del voto per le elezioni europee del 26 maggio offrono un dato sorprendente. Quasi un elettore su tre non sa chi votare o è da collocare tra coloro che si asterranno dalle urne. Sondaggi elettorali Euromedia, Lega poco sotto il 30% La domanda principale del sondaggio commissionato dalla trasmissione ...

Manfredonia Nuova : Energas - alle europee del 26 maggio sapremo Chi non votare : ... totalmente fuori dalle problematiche che assillano la nostra civiltà e dall'esigenza di compatibilità ambientale, non sente gli ammonimenti che ci stanno lanciando gli scienziati di tutto il mondo ...

Europee - Voltolina (Rep. Stagisti) : 'Votare Chi ha a cuore occupazione di qualità' : Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Il lavoro non è tecnicamente una competenza europea, e dunque ciascun[...]

Europee - Voltolina - Rep. Stagisti - : 'Votare Chi ha a cuore occupazione di qualità' : "Il tema dell'orientamento - suggerisce Eleonora Voltolina - dovrebbe essere da qui ai prossimi cinque anni il focus numero 1 di qualsiasi politica che riguardi i giovani. In Italia gli studenti non ...

L’Italia ‘Chiama’ Lionel Messi - la Pulce attesa a Recanati per… votare : recapitato il certificato elettorale : Il Comune di Recanati ha inviato il certificato elettorale a Lionel Messi, legato alla città marchigiana grazie al trisavolo Angelo Lionel Messi potrebbe recarsi a Recanati per esprimere il proprio voto nelle prossime elezioni amministrative ed europee, in programma il 26 maggio 2019. AFP/LaPresse Un legame, quello tra la stella argentina e la città di Leopardi, che nasce nel 1866, quando il suo trisavolo Angelo Messi lascia il Comune ...