Cessione Fiorentina | parla Rocco Commisso | le ultime sull’affare

Fiorentina - Montella : “Difendiamo squadra e città. Cessione? Ci mancava solo questa” : Le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Genoa, valida per l’ultima giornata e decisiva per la permanenza in Serie A dei viola. Il tecnico campano ha presentato il difficile impegno: “Abbiamo lavorato sulla testa e sulla consapevolezza, esaminato cosa è successo nelle ultime partite. Il destino del calcio ci ha messo una mano sopra. Domani ci giochiamo una stagione, ...

Calcio : Fiorentina. New York times - vicina Cessione club a Rocco Commisso : L'era Della Valle potrebbe essere al tramonto. Il "New York times" rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria vicino alla Fiorentina

Cessione Fiorentina - lunedì l’annuncio : “accordo con Commisso raggiunto la scorsa settimana” : Le voci relative alla Cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle a Rocco Commisso, si fanno sempre più insistenti: le ultime Rocco Commisso è a un passo dall’acquisto della Fiorentina. Secondo un’indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l’accordo con i Della Valle per ...

Fiorentina - clamoroso colpo di scena : vicina la Cessione della società a Commisso [DETTAGLI] : L’era della Valle potrebbe essere al tramonto. Il “New York Times” rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all’acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto lunedì. Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provò, senza successo, a rilevare il Milan. Ora sarebbe vicino a ripercorrere ...

Cessione Fiorentina - indiscrezioni clamorose : Rocco Commisso ad un passo dall’acquisto del club [CIFRE e DETTAGLI] : Rocco Commisso ad un passo dall’acquisto della Fiorentina, queste le indiscrezioni del New York Times che ha svelato anche le cifre Tra la piazza di Firenze e la proprietà della Fiorentina targata Della Valle, non c’è più da tempo il rapporto idilliaco di una volta. La rottura sembra possa portare ad una Cessione del club in tempi molto brevi. Questo quanto rivelato niente poco di meno che dal New York Times che ...

Fiorentina-Sassuolo : 'Cessione Chiesa non scontata. Ora vinciamo per Firenze' : La Fiorentina è pronta a ritornare in campo. Dall'Atalanta al Sassuolo, dal sogno finale ad un campionato a cui non c'è più niente da chiedere: " La delusione è tanta ma adesso dobbiamo ripartire - ha ...

ultras Fiorentina contro Della Valle e Cessione Palermo

Contatti per la Cessione della Fiorentina a un fondo del Qatar : Il primo tentativo è andato a vuoto, terminando con una fumata nera. Adesso, però, il Giglio Magico sta cercando un nuovo aggancio, anche attraverso l'intermediazione dell'ex Ministro dello Sport Luca Lotti . Il contatto - secondo quanto riportato da La Repubblica - sarebbe avvenuto con un fondo del Qatar : oggetto della discussione, la Fiorentina. Già un anno fa i titolari del fondo ...