Ascolti | la finale di Amici senza rivali | “Programma tv più visto della stagione con 27%

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019. La finale di Amici 27% - Ballando con le Stelle 21.1%-23.4% : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.154.000 spettatori ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 maggio 2019 : Gran finale di Ciao Darwin contro Ballando con le Stelle ma spunta Civil War nei Trend Topic : Ciao Darwin chiude l'ottava edizione con Grandi numeri sui Social. Ballando con le Stelle in cima con la sorpresa "Civil War". Ultimo appuntmento per Ciao Darwin 8 (Umani vs Mutanti. def) che ha confermato il suo Grande potere nei Trend Topics italiani. Tutte e 9 le puntate dell’ottava edizione hanno ...

Game of Thrones - finale da record di Ascolti sia per l'America che per l'Italia : record negli Stati Uniti e record in Italia. La notizia più scontata del finale di Game of Thrones non sta tanto nel finale stesso, ma nel fatto che l'ultima puntata della saga targata Hbo ha registrato i numeri più alti di sempre. Partiamo dagli Stati Uniti, dove "The Iron Throne" (questo il titolo dell'attesissimo episodio) ha ottenuto un ascolto di ben 19,3 milioni di telespettatori.In tanti si aspettavano lo sfondamento del muro dei ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Game of Thrones - gli Ascolti USA del finale di serie. E’ di nuovo record per HBO : ascolti Game of Thrones: i dati del sesto episodio, finale di serie. record in USA, è l’episodio più visto di sempre su HBO.ascolti Game of Thrones 8×06. – Il finale di serie di Game of Thrones farà parlare di se ancora per tanto tempo (qui la nostra recensione). L’episodio è andato in onda su HBO negli Stati Uniti, domenica e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic. Vediamo quindi i dati d’ascolto su HBO.Il finale di serie dal ...

Ascolti TV | Social Auditel 17 maggio 2019 | Ciao Darwin 8 vs La Corrida finale - Paolo Bonolis preferito a Carlo Conti nel Trend Topic : Social Auditel 17 maggio 2019: Ciao Darwin 8 tripla le tendenze, La Corrida sparisce dal Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più seguito sui Social. Non cambiano le sorti del venerdì sera, Ciao Darwin 8 è ancora il programma tv più discusso nel Trend Topic di Twitter. La trasmissione di Paolo ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

Ascolti - la semifinale di Amici batte l’Eurovision Song Contest : La semifinale di Amici segna un un nuovo record: share del 24,27% pari a 4.743.000 spettatori e si aggiudica la miglior performance della serata. Il picco alle 22:33 con 5.692.000. Eliminata dalla gara la cantante Tish, accedono alla finale di sabato ALBERTO, RAFAEL, GIORDANA E VINCENZO. La finale dell’Eurovision Song Contest 2019, che ha visto l’Italia piazzarsi al secondo posto con il vincitore del Festival di Sanremo Alessandro ...

