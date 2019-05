Traffico di droga nel nord-est Arrestati 13 nigeriani

Messico : crisi migranti e Traffico di droga : La crisi al confine tra Messico e Stati Uniti rappresenta il punto principale sul quale si basa la propaganda di Trump. Che Trump voglia costruire il famoso muro per non far entrare i Messicani illegalmente negli Stati Uniti è noto ai più. Ciò che è meno noto è che la questione migranti sta distogliendo l’attenzione da ciò che è stato per gli Stati Uniti il maggior problema degli ultimi quaranta anni: i cartelli messicani. I cartelli ...

Roma - Traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

Un uomo francese è stato condannato a morte in Indonesia per Traffico di droga : Un tribunale Indonesiano ha condannato a morte il 35enne francese Felix Dorfin, che era stato arrestato a settembre dopo essere stato sorpreso con tre chilogrammi di droga, tra cui ecstasy e anfetamine nella sua valigia, all’aeroporto di Lombok, un’isola turistica vicino

Veneto - Traffico di droga tra Verona e Bari - scacco a cellula 'clan' Di Cosola : 19 arresti : Sono quasi una ventina in totale le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ed eseguite questa mattina dai Carabinieri dei comandi provinciali di Verona e Bari, con l'ausilio del Nucleo elicotteri di Bolzano e dello stesso capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stata sgominata una "cellula" mafiosa riconducibile al clan pugliese dei Di Cosola, il ...

Milano - 17 arresti per droga/ Traffico internazionale di stupefacenti : Milano, 17 persone sono finite in manette, accusate di Traffico internazionale di stupefacenti. Tutti i dettagli dell'ultimo blitz della polizia

Bari - Traffico droga : numerosi arresti : 7.32 I Carabinieri del comando provinciale di Bari,coadiuvati dai reparti speciali Cacciatori di Puglia, Nucleo cinofili e 6° Elinucleo CC di Bari,stanno eseguendo numerosi arresti e perquisizioni nei confronti di pregiudicati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel 2016, avevano già portato all'arresto dfi 12 persone e al sequestro di hashish, marijuana, ...

Arrestato il cantante neomelodico Graziano - al centro di un Traffico internazionale di droga : Dal palco alla droga. Le canzoni non bastavano a Graziano, nome d’arte del trentunenne Alfio Giuseppe Maggiore, Arrestato con altre 15 persone. Il cantante neomelodico napoletano, insieme al fratello maggiore Giuseppe, è finito in manette: è accusato di essere coinvolto in un commercio internazionale di droga di due organizzazioni. Queste importavano droga in Italia dalla Spagna e dal Sud America: la loro base operativa era ...

Catania : Traffico droga da Spagna e Sud America - 16 arresti : La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari in carcere nei confronti di 16 persone.

Palermo : Traffico di droga - confiscati beni per 60mila euro a padre e figlio : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - beni per un valore di oltre 60mila euro e 30mila euro in denaro contante sono stati confiscati, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo, a Giovanni e Giuseppe Bronte, padre e figlio rispettivamente di 43 e 25 anni. Giovanni Bronte,