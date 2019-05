Successo della Move di Dance di Modica anche in Belgio

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : Successo di Zakarin - Nibali e Roglic si marcano : Succede di tutto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, con le montagne finalmente protagoniste e con la lotta tra gli uomini di classifica che si è accesa una volta per tutte. Il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ha conquistato la vittoria approfittando della fuga di giornata e recuperando terreno sugli avversari, mentre lo spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo posto ...

"Un ritorno di fiamma? È Successo anche fra Belen e Stefano". Al Bano torna a parlare della love story con Romina Power - : Carlo Lanna C'è ancora amore Romina Power e Al Bano? il cantante si rivela in un'intervista È una vera soap-opera la vita di Al Bano e Romina Power. E il celebre cantante di Cellino San Marco, intervenuto a "Un giorno da Pecora”, torna a parlare del legame che ha con l’ex moglie e con la sua famiglia allargata. Lo spettro della figlia scomparsa a New Orleans però appare molto spesso. "Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni ...

Secondo Shawn Layden differenziare gli studi è la chiave della creatività e del Successo di PlayStation : Alla conferenza Collision di Toronto, il presidente di Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, ha condiviso le sue esperienze e alcune delle filosofie dietro le strategie creative di PlayStation, inclusa l'enfasi sulla (fondamentale) diversità degli studi, riporta Twinfinite."L'industria dei videogiochi sta tra la creatività, l'innovazione, l'intrattenimento e la tecnologia in modi diversi da qualsiasi altra industria", ha affermato ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Felice della vittoria - tra alti e bassi”. Sorokaite : “Un Successo di squadra” : Soddisfazione in casa Italia dopo la vittoria contro la Polonia nel primo match della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte per 3-2 a Opole, sconfiggendo le padrone di casa con grande piglio e incamerando un successo importante in ottica qualificazione alla Final Six della prestigiosa manifestazione itinerante. Al termine dell’incontro il CT Davide Mazzanti e la top scorer Indre Sorokaite hanno parlato ai ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Ravenna-Modena) : Successo di Arnaud Démare - ancora secondo Elia Viviani : Non sono mancate le sorprese neppure nella tappa più pianeggiante del Giro d’Italia 2019. La volata annunciata sul traguardo di Modena, al termine dei 145 km in programma con partenza da Ravenna, ha premiato il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e ha costretto ancora una volta il campione nazionale italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) alla seconda posizione. Il tedesco Rudiger Selig (BORA-hansgrohe) si è preso il terzo posto, ma ...

Festa della salute a Ragusa : Successo per la tre giorni : successo per la Festa della salute a Ragusa. Tre giorni di grande affluenza di pubblico e partecipanti per la quinta edizione, dal 15 al 18 maggio.

Dalla Germania al Belgio. La corsa al Successo della generazione Verde : I sondaggi li danno in crescita un po’ ovunque. Potrebbero essere il primo partito in Belgio, forse anche in Olanda e il secondo in Germania. Il loro gruppo all’Europarlamento è pronto ad allargarsi. ...

ROMA - AUTO FINISCE SULLE SCALE DELLA METRO/ Stazione Eur Magliana - cos'è Successo : ROMA, un'AUTO è finita SULLE SCALE DELLA Stazione Eur Magliana DELLA METRO B: attimi di paura, ecco cos'è successo questa mattina.

Basket - NBA Playoff 2019 : Successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Sofia Zampetti fuori al primo turno nei -46 kg - netto il Successo della tunisina Fadia Farhani : Secondo italiano in gara e seconda sconfitta al primo turno nella giornata inaugurale dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Dopo la deludente prestazione di Antonio Flecca nei -58 kg, è arrivata anche l’eliminazione di Sofia Zampetti nei -46kg, superata dalla tunisina Fadia Farhani con il punteggio di 18-32. La giovanissima azzurra (classe 2001) si è ben comportata nel primo round, mettendo in difficoltà un’atleta molto esperta e capace di ...

Importante Successo spaziale della Cina : robot percorre 190 metri sulla faccia nascosta della Luna : Il robot lunare cinese Yutu-2 ha percorso 190 metri sulla faccia nascosta della Luna per effettuare esplorazioni scientifiche su territorio vergine. Secondo quanto riferisce il Centro di esplorazione lunare e dello spazio, collegato all’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio, sia il lander sia il veicolo della sonda Chang’e-4 si sono messi oggi in modalita’ dormiente per la notte lunare. La sonda Chang’e-4, ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il Successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,