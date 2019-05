Previsioni meteo domenica 26 maggio, pioggia e maltempo in tutta Italia

(Di sabato 25 maggio 2019)con ilin buona parte dell': il mese dicontinua quindi a consegnare giornate die temperature rigide. La primavera, quindi, si fa attendere ancora. Per262019 leal Nord prevedonogià dalle prime ore del mattino in Piemonte e Lombardia in prossimità dei rilievi. Ilnon risparmierà nemmeno l'Emilia Romagna, dove i fenomeni temporaleschi si intensificheranno specialmente nelle ore serali.Ilcolpirà anche il Veneto, dove sono previste piogge per l'intera giornata. L'area più colpita del Paese sarà il Centro. La situazione non migliora in Lazio (dove le temperature saranno stazionarie) e Abruzzo dove sono previste piogge con miglioramento solo in serata. Al Sud non andrà meglio: piogge e temporali sono previste in Sicilia in estensione da ovest ad est, mentre il cielo sarà nuvoloso sulle aree peninsulari.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...