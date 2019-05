Mercatone Uno | shernon holding dichiara fallimento

Mercatone Uno dichiara fallimento : 1.800 dipendenti lo scoprono via Facebook : Shernon Holding srl, la società che nell'agosto 2018 aveva rilevato i punti vendita della catena di distribuzione di mobili Mercatone Uno, è stata dichiara ta fallita ieri, venerdì 24 maggio, dal Tribunale fallimentare di Milano e nella notte sono stati messi i sigilli ai 55 punti vendita disseminati da una parte all'altra dell'Italia, senza alcuna comunicazione per i circa 1.800 dipendenti che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza ...

