Maltempo | Primavera maledetta distrugge raccolto di ciliegie e fragole

Maltempo - Coldiretti : “Addio a 1 frutto su 4 a causa delle piogge di primavera” : A causa delle piogge di primavera si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sugli effetti del Maltempo, ...

Maltempo - primavera anomala : dimezzata la raccolta di ciliegie : “Oltre il 50% delle prime ciliegie in raccolta è andato distrutto per effetto del Maltempo che ha colpito le principali regioni produttrici, dalla Puglia all’Emilia Romagna fino al Veneto“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenzia che è il primo frutto della stagione ad essere colpito dalla primavera anomala. “Pioggia e grandine – sottolinea la Coldiretti – si sono abbattuti sui frutteti ...

Salento - in primavera niente turisti a causa del Maltempo : Emanuela Carucci Tornano di moda Tunisia, Egitto e Marocco niente più vacanze nel Salento. Il maltempo ha bloccato, per quest'anno, le prenotazioni dei turisti nelle strutture ricettive a partire da maggio al contrario degli altri anni.A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli anni passati, a metà maggio c'era già il sold out. Gli alberghi e le altre strutture registravano già il tutto pieno dagli inizi di maggio e per ...

Pazza primavera - il Maltempo fa salire del 7 per cento i prezzi delle verdure : Rapporto Coldiretti: danni per oltre dieci milioni di euro. "Una vera e propria strage per vigne, agrumeti, oliveti e ciliegi oltre alle stalle e alle serre distrutte"

Maltempo : in Italia già 175 eventi meteo estremi dall’inizio della primavera : “dall’inizio della primavera sono già 175 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, bufere, tornado, pioggia violenta, vento e valanghe, il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD dalla quale si evidenzia che lungo la Penisola l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma ...

Maltempo - esperto : “Gli sbalzi in primavera sono normali - ecco qual è la vera anomalia” : “E’ normale che in primavera ci siano improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche che di volta in volta puntino verso l’estate che sta arrivando o verso l’inverno che è passato; ciò che è anomalo è il fatto che gli sbalzi registrati in questi giorni siano stati insolitamente marcati, ad esempio con nevicate anche a quote molto basse“: lo ha spiegato all‘AdnKronos il meteorologo Andrea Giuliacci, ...

Maltempo - Coldiretti : primavera maledetta - milioni di danni : Maltempo, Coldiretti: una primavera "maledetta" segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato milioni di euro di danni

Maltempo Puglia - Coldiretti : “Danni in campagna dalla pioggia di primavera” : ”La bufera di vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Per non parlare della grandinata che ha danneggiato le produzioni e finanche le serre in provincia di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e pericolose lastre di ...

Maltempo - Coldiretti : “Milioni di danni dalle piogge di primavera” : Una primavera segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole per i violenti temporali con pioggia abbondante accompagnata da grandine che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne, dopo un inverno caldo e siccitoso. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo straordinario che sta attraversando ...

Primavera ancora lontana - previsto Maltempo sulla Penisola anche per inizio prossima settimana : Roma - L'ennesimo affondo di aria fredda nord europeo previsto per l'imminente weekend manterrà l'Italia climaticamente lontana dalle condizioni primaverili che normalmente si potrebbero auspicare per il periodo in corso. Tempo instabile e temperature sotto la norma saranno gli ingredienti atmosferici principali degli ultimi giorni della settimana in corso, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che ...

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e Maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

La primavera si fa attendere : Maltempo in tutta Italia. In Lombardia neve a bassa quota : Il primo weekend di maggio è all’insegna della pioggia e del brutto tempo. La primavera si fa attendere. Al suo posto, oltre ai temporali, torna la neve. In alcune zone della Lombardia i fiocchi arrivano anche a bassa quota.A risentire dell’aria gelida di origine artica, pronta a dirigersi verso il Mediterraneo, sono anche le temperature in netta diminuzione in questi giorni: sono infatti attesi cali di oltre 10 gradi al di ...

Nel week end la primavera si veste d'inverno : freddo e Maltempo su tutta Italia - torna anche la neve : In un nostro articolo di ieri vi abbiamo raccontato come il tempo risulterà particolarmente instabile per il proseguo della settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano...