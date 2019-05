I tifosi del Napoli devono essere consapevoli di avere una squadra da 8

I tifosi del Napoli devono essere consapevoli di avere una grande squadra : Considerazioni di fine campionato a Sky ancora a bordo campo di Bologna-Napoli. Giancarlo Marocchi fa i complimenti agli azzurri per la stagione conclusa, che lascia ai tifosi del Napoli la consapevolezza di avere una grande squadra seconda per il semplice fatto che la Juve ha macinato vittorie e punti. «Ad agosto non mi sarei aspettato che il Napoli potesse arrivare a chiudere il campionato con questi punti. Ancelotti ha valorizza tutti i ...

Lettera De Rossi ai tifosi della Roma : «Mettete da parte la vostra rabbia» : Daniele De Rossi affida a una Lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, il suo pensiero alla vigilia della ultima partita in giallorosso che si giocherà domani contro il Parma. Ecco la...

Andes (Associazione Nazionale Delegati Sicurezza) : “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” : Andes, l’intervento dell’avvocato Ciuffreda: “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” “Lo stadio di proprietà stravolge radicalmente il rapporto tra società e tifoso anche in termini di sicurezza: basti pensare che i club possono decidere di escludere dal proprio impianto chi si è macchiato di comportamenti non idonei”. Questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento che l’avvocato Fabrizio Ciuffreda ha ...

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri alla Juve? I tifosi napoletani devono pensare alla propria squadra - invece di guardare cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

I tifosi dell'Inter lanciano l'avvertimento: "domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo, ma alla fine sarà festa o guerra"

I tifosi dell'Inter lanciano l'avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria "Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni". Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell'ultima delicata sfida di campionato contro l'Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri.

Inter-Empoli - l’ultimatum dei tifosi : il durissimo comunicato della Curva Nord : ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggio della Curva Nord dell’Inter alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’Empoli che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare ...

[FOTO] – I tifosi della Lazio omaggiano De Rossi con uno striscione : I tifosi della Lazio, nel corso della gara contro il Bologna, hanno esposto uno striscione su De Rossi. L’annuncio dell’addio di De Rossi alla Roma non ha lasciato indifferenti nemmeno i tifosi della Lazio. Nel corso della gara contro il Bologna la Nord ha esposto uno striscione che ha voluto rendere omaggio al capitano della Roma: “La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Potrebbe ...

Allegri saluta la Juventus : “Scelta del presidente - un decisionista”. Agnelli : “Nessun condizionamento dai tifosi” : Massimiliano Allegri si congeda ufficialmente dalla Juventus anche se mancano ancora due partite di campionato. L’ (ormai ex) allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa assieme al presidente Andrea Agnelli in un’atmosfera rilassata e sorridente. Anche se il tecnico si commuove più volte durante il discorso. Andrea Agnelli comincia elencando tutti i successi di Allegri in bianconero: “Ho trovato in Allegri un amico ...

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...

De Rossi a confronto coi tifosi della Roma : “vi spiego come sono andate le cose” : I tifosi della Roma contro la dirigenza, Daniele De Rossi li incontra a Trigoria per spiegare le dinamiche dell’addio Daniele De Rossi ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio alla Roma, a causa della mancata offerta di contratto da parte della società che dunque ha sancito l’addio del capitano alla maglia giallorossa. Nella giornata di ieri, riporta la Gazzetta dello sport, c’è stato un confronto tra i tifosi più ...

tifosi della Lazio insultano Mihajlovic : “zingaro” - il tecnico reagisce e viene fermato solo dalla polizia [VIDEO] : Sinisa Mihajlovic insultato da alcuni pseudo-Tifosi razzisti che fuori dall’Olimpico hanno preso di mira il tecnico del Bologna Spiacevole episodio accaduto ieri prima di Lazio-Atalanta per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Alcuni beceri razzisti hanno urlato “zingaro” nei confronti del serbo, dimostrando tutta la loro pochezza. Il tecnico però non è uno che si lascia insultare restando con le mani in mano e si è ...

Le notizie del giorno – La nuova Serie C - scontri tifosi Lazio-Polizia e le ultime su vicenda Allegri-Juve : LO SPETTACOLO DEL GIRONE C DI Serie C – Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi ...

Scontri polizia-tifosi prima della partita Un vigile ferito - 5 ultrà arrestati Foto : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà. La sindaca: «La misura è colma». Salvini: «Mi auguro che le condanne siano esemplari»

