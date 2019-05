Fallimento per Mercatone Uno I lavoratori lo hanno saputo nella notte via Facebook

Fallimento Ac Cesena - marchio all’asta per 770 mila euro [DETTAGLI] : Dopo il Fallimento, la scorsa estate, dell’Associazione Calcio Cesena, il curatore Mauro Morelli ha disposto la vendita dei beni della società che militava in serie B. All’asta andranno beni mobili, immobili e, soprattutto, il simbolo del cavalluccio, tanto amato dai tifosi di calcio in riva al Savio. La base d’asta per lo storico marchio è di 770 mila euro, di molto superiore alle prime stime. La sede societaria di corso ...

Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console che ha trasformato un sogno nel più grande Fallimento nato da Kickstarter : Sicuramente molti di voi si ricorderanno di Ouya, la console basata su Android che fu protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter di grandissimo successo.La piccola console riuscì a creare un interesse tale da spingere 63416 persone a sostenere il progetto con una somma totale raccolta di più $8,5 milioni (a fronte di una richiesta di $950.000). Nonostante le idee tutto sommato interessanti e la promessa di poter rivoluzionare ...

Jamie Oliver in Fallimento : crac per i suoi ristoranti : In bancarotta Jamie Oliver e i suoi ristoranti. La catena di locali basati sull’italian food del celebre chef e personaggio televisivo è al crac. Un piccolo impero formato da 23 esercizi della catena Jamie’s Italian, più i due ristoranti londinesi Fifteen e Barbecoa, è dovuta ricorrere all’amministrazione controllata, sotto la gestione della società di consulenza KPMG chiamata a salvarne il salvabile, se ce ne sarà la ...

Dl Sicurezza bis - pene più severe per immigrazione clandestina e reati contro ufficiali. Fonti M5s : “Vuol coprire Fallimento rimpatri” : Maglie più strette per coloro che effettuano salvataggi in mare dei migranti, con il ministro dell’Interno che avrà la possibilità di “limitare o vietare il transito e la sosta” nelle acque territoriali italiane e pene più severe a chi imbarca persone violando le disposizioni delle autorità Search and rescue (Sar) o dello Stato di bandiera. Ma anche pugno duro contro i reati di devastazione e danneggiamento, soprattutto in caso ...

Giuliano Pisapia insulta Matteo Salvini : "Buffone". Così spiega perfettamente il Fallimento della sinistra : Allarme fascismo. Allarme immaginario. Allarme al quale pur con qualche distinguo si accoda anche Giuliano Pisapia, tornato in campo col Pd di Nicola Zingaretti per le elezioni Europee, dove sarà capolista. A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, l'ex sindaco di Milano, afferma: "Purtroppo c'è il

Champions : choc Spagna per il Barca un 'Fallimento storico' : Sport accusa la squadra di Valverde di aver scritto "con la più grande figuraccia della storia, la pagina più nera", incapace "come a Roma, di gestire il largo successo della partita casalinga". E ...

Stefano De Martino : 'La separazione da Belen un Fallimento - ho lavorato per la serenità' : A poche settimane dall'ufficializzazione del suo ritorno con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista ad un giornale della sua città su svariati argomenti. In merito alla separazione dall'argentina che lui ha voluto nel 2015, il ballerino ha detto che l'ha vissuta come un fallimento ma che ha fatto di tutto per riportare equilibrio e serenità nella sua famiglia. Nessun accenno da parte del conduttore di Made in Sud ai ...

Christine Lagarde : "Il Fallimento delle trattative Usa-Cina è una minaccia per il mondo"" : In una guerra commerciale perdono tutti: le trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina richiedono tempo, e un loro fallimento è una minaccia per l’economia globale. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, in un’intervista a Bloomberg.Gli Stati Uniti e la Cina stanno “affrontando molti temi difficili” e questo “richiede tempo”. Lagarde aggiunge che: “Tutti sosteniamo gli ...

Successo o Fallimento? In casa Fortitudo c'è attesa per le parole di Totò Moncada : La cronaca delle ultime due stagioni ci ha consegnato due casi eclatanti di irregolarità finanziarie che hanno coinvolto due società storiche come la Viola Reggio Calabria e la Mens Sana Siena, ...

Il primo maggio degli operai di Caivano : dal Fallimento a imprenditori di sé stessi : La perdita del lavoro, la disperazione, poi finalmente il riscatto. La storia dei 51 operai dello stabilimento Italcables di Caivano, in provincia di Napoli, comincia nel 2013, a seguito della...

Aeroporto di Pontecagnano - Volzone - FI - : rischio di perdere oltre 200 milioni di investimenti - Fallimento di De Luca e Toninelli. : "Non possiamo perdere gli oltre 200 milioni di investimenti pubblici e privati già messi in campo per il futuro dell'Aeroporto di Salerno. Auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti e che a breve ...

Ancelotti jr : 'Ma che Fallimento? Restiamo a Napoli per vincere' : Onestamente siamo abituati a non ascoltare le critiche dall'esterno perché sappiamo com'è fatto il mondo del calcio. Fino a dicembre abbiamo giocato un gran calcio . In Champions abbiamo lottato sino ...

Archetti (GdS) : 'Se si parla di Fallimento della Juve - lo è anche per Napoli e Inter' : I media sportivi in questi giorni stanno sottolineando la disfatta della Juventus in Champions League, nonostante la vittoria dell'ottavo scudetto di fila. Tanti addetti ai lavori hanno infatti parlato di "fallimento" completo bianconero, soprattutto perché è stato acquistato uno dei migliori giocatori al mondo (se non il migliore) Cristiano Ronaldo per cercare di vincere la Champions League, con i bianconeri usciti ai quarti di finale contro ...

Brunetta : 'Audizione Tria? Si è arrampicato sugli specchi per giustificare un Fallimento' : Così Renato Brunetta deputato e responsabile economico di Forza Italia, dopo l'Audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato del ministro dell'Economia Tria. 'Il resto è un ...