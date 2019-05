E poi | alla nostra cena | si presentò Harry

Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint : A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter, Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti ...

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

Monterotondo - chiesa piena per il funerale del padre violento ucciso dalla figlia : “Sei un grande” poi gli applausi : Lunghi applausi e urla “Lorenzo sei un grande” hanno accompagnato l’uscita del feretro di Lorenzo Sciacquatori, ucciso dalla figlia domenica a Monterotondo per difendersi dall’ennesima aggressione, al termine del funerale. Amici e parenti in lacrime, tra loro anche i fratelli della vittima, hanno aspettato che il carro funebre partisse al termine della messa. Cronaca Nera | Di F. Q. ...

Una Vita - spoiler : Ursula e Samuel conducono Blanca alla pazzia : Nelle prossime puntate italiane della soap opera Una Vita la malvagia Ursula Dicenta continuerà a condizionare il figliastro Samuel Alday. L’ex istruttrice e il secondogenito di Jaime faranno sprofondare Blanca nella pazzia totale. Quest’ultima, essendo convinta che Moises non è morto alla nascita come le hanno fatto credere, darà scandalo ad Acacias 38. La Dicenta Junior dopo aver sentito la voce della sua creatura, a causa della madre e del ...

"Mi ha invitato a ballare - poi mi hanno violentato in tre". Stupro di gruppo in discoteca a Roma : L’hanno stuprata in tre in uno sgabuzzino della discoteca Factory, a Roma. Poi se ne sono andati lasciandola lì, sotto shock. La vittima è una ragazza etiope di 21 anni, che studia e lavora a Roma da qualche anno con la famiglia. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La Procura di Roma indaga per violenza sessuale di gruppo.La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un giovane ...

Da “se non ci danno autonomia facciamo casino” a “prima o poi qualcuno la realizza” : Zaia dall’euforia alla delusione : “Se non ci danno l’autonomia facciamo casino”. Pochi giorni fa, con espressione gergale, Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, aveva cercato di rassicurare i suoi durante un comizio a Negrar in Valpolicella. Venezia avrebbe menato le mani con Roma, nel caso in cui la tanto agognata autonomia non avesse tagliato il traguardo prima delle votazioni europee. Per un attimo erano sembrati tornati i tempi di “Roma ladrona”. ...

Uomini e Donne - spoiler trono Andrea : Natalia sarebbe scappata dalla villa : Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel corso di questo week-end, la maggior parte dei tronisti di Uomini e Donne hanno registrato le famose esterne in villa. Tra questi, sicuramente Andrea Zelletta. Il ragazzo, infatti, secondo quanto rivelato da Raffaella Mennoia, sarebbe il più prossimo alla scelta. Proprio nel corso della giornata di ieri, il ragazzo si è mostrato attraverso le Instagram Stories della caporedattrice, ...

Ode alla madre dei draghi - ode a Khaleesi - la regina nata e morta nella tempesta (spoiler) : Dunque è finita. La strega è morta. L’amatissima. Il trono si disfa, l’erede triste è in esilio. Nonostante l’assassinio necessario, il salvatore è condannato al pari del bifolco. Per lui né gloria né onore. Ha ucciso la sua regina con un bacio. Come Giuda. Ma per salvare gli altri e non se stesso. Eppure il sangue è sangue, e va scontato.Il destino degli eroi si compie al ...

"Grande Fratello" - paura per Serena : scherza e balla - poi la brutta caduta - : Serena Granato Serena Rutelli ha fatto preoccupare i coinquilini nella casa del Grande Fratello dopo essere scivolata sul pavimento bagnato in prossimità del bagno A poche ore dall'inizio della nuova diretta del Grande Fratello 16, la gieffina Serena Rutelli è tornata a far parlare di sé, diventando protagonista di un momento nefasto. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stava lasciandosi abbandonare ad un ...

Wanda Nara prima "ruba" il parcheggio alla d'Urso e poi resta in slip - : Paola Francioni prima ha occupato il parcheggio riservato alla conduttrice e poi ha mostrato la biancheria intima: la domenica social di Wanda Nara è stata piuttosto movimentata Quella di domenica è stata una giornata di provocazioni per Wanda Nara, che sul suo profilo Instagram si è divertita a stuzzicare i suoi follower e non solo. La moglie di Mauro Icardi è la protagonista femminile di Tiki Taka, il programma sportivo targato ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : esplode una bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

La "minaccia globale" di Ghost Recon Breakpoint al centro del nuovo trailer dedicato alla storia : Ghost Recon Breakpoint promette un'impostazione narrativa differente da quella che abbiamo visto nel suo immediato predecessore, Wildlands. Ci dirigeremo con i Ghost sull'isola chiamata Auroa, di proprietà dell'imprenditore miliardario Jace Skell, proprietario della Skell Technology, la società principale produttrice di armi e AI letali.Il nuovo story trailer dell gioco pubblicato da Ubisoft e riportato da Gamingbolt, che puoi vedere qui sotto, ...

Dalla Juve ai Mondiali 2006 - fino al PSG : Buffon si racconta questa sera a “E poi c’è Cattelan” : Da tanti definito il miglior portiere italiano di tutti i tempi. Anzi, per molti, il migliore al mondo. Dopo i tantissimi anni alla Juve, Gigi Buffon si è trasferito la scorsa estate al Paris Saint Germain. Di questo e di tanti altri argomenti, tra cui il Mondiale 2006, parlerà a “E poi c’è Cattelan” domani sera alle 21.15. Sarà il sesto e penultimo appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan. Ci sarà ...

Juventus - Agnelli passa la palla ad Allegri : “rimane - ma poi dipende da lui…” : Andrea Agnelli ha parlato del futuro di Allegri sulla panchina della Juventus, alimentando le voci attorno al tecnico toscano “Allegri rimane, ma poi dipende da lui…“. Parole e musica di Andrea Agnelli. Il patron della Juventus, durante un evento, avrebbe risposto ad un tifoso con le parole sopracitate, riportate dalla Gazzetta dello sport. Agnelli è sembrato volersi spogliare da ogni responsabilità, passando la palla ad ...