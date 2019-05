Classifica Giro d' Italia 2019 Polanc maglia rosa | Lopez e la variabile Astana

ilsussidiario

(Di sabato 25 maggio 2019)d': Janresta, ma oggi la quattordicesima tappa ci regalerà ancora tante salite e i big sono tutti vicini.

giroditalia : After 13 stages, @PolancJan leads the General Classification. Who’ll be ahead after Stage 14? | Dopo 13 tappe,… - giroditalia : ????? @BaukeMollema moved up to 4th in GC, 3'06' behind @PolancJan | ????? @BaukeMollema è adesso quarto in classific… - giroditalia : #Giro 102 General Classification after Stage 9! | La Classifica Generale dopo la Tappa 9 del #Giro 102! -