Ciao Darwin | la concorrente mostra il lato b in diretta Bonolis | È matta?

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Anna Rossi L'ultima puntata diha letteralmente mandato in visibilio il pubblico. E alcuni colpi di testa dei concorrenti hanno scaldato gli animi Anche questa edizione disi è conclusa con il botto. Oltre quattro milioni di telespettatori hanno seguito il programma di Paoloe Luca Laurenti. Il pubblico, oltre ad essersi divertito con le decine di battute, colpi di scena e prove da superare, è rimasto abbagliato dalla bellezza inclassificabile di madre natura. Ema Kova, infatti, ha aperto e chiuso questa edizione con la sua bellezza. Ma Ema non è stata l'unica bellezza ad aver ammaliato il pubblico. Durante un botta e risposta piuttosto concitato tra "umani" e "mutanti", una "umana" si è sentita tirata in causa e cosa ha fatto? Hato il suob (decisamente perfetto). "Signorina, si copra - ha urPaolo-. Ma cosa fa? È ...

m_ricciardetto : RT @yleniaindenial: È finito Sanremo, l'Eurovision, Game of Thrones, il Pratiful, Ciao Darwin, non ci sono più i rulli al genodrome e Mark… - McFazietto : RT @yleniaindenial: È finito Sanremo, l'Eurovision, Game of Thrones, il Pratiful, Ciao Darwin, non ci sono più i rulli al genodrome e Mark… - dingjeon : RT @yleniaindenial: È finito Sanremo, l'Eurovision, Game of Thrones, il Pratiful, Ciao Darwin, non ci sono più i rulli al genodrome e Mark… -