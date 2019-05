Android e Chrome OS si preparano ad avere nuove funzioni in comune

Google Chrome per Android aggiunge la scorciatoia copia e condividi alla barra degli indirizzi : Google ha diffuso rapidamente le utili scorciatoie per agire rapidamente sui collegamenti in Google Chrome per Android e a partire da questo fine settimana i tre strumenti si stanno diffondendo ampiamente. Ora sono presenti tre scorciatoie sulla destra per copiarlo, condividerlo e modificarlo rapidamente. Toccando l'icona della penna, l'URL verrà incollato nella Omnibox per essere immediatamente modificato prima dell'inserimento. L'articolo ...

Chrome Android - nuovo pericolo : campagna phishing ruba i tuoi dati : Nel video dimostrativo Fisher fa vedere come è possibile mascherare il suo sito ' jameshfisher.com ' facendolo passare per ' hsbc.com ', cioè il sito di una delle banche più grandi al mondo. In ...

Talvolta la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android può non essere quello che sembra : Google Chrome per Android, a volte, potrebbe ingannarci mostrandoci una barra degli indirizzi differente da quella reale, suo malgrado. Questa è la scoperta di Jim Fisher, uno sviluppatore che ha mostrato quanto sia semplice ingannare il sistema tramite un semplice exploit. L'articolo Talvolta la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android può non essere quello che sembra proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Android : tema scuro ufficiale - come installarlo e vantaggi : Google Chrome Android: tema scuro ufficiale, come installarlo e vantaggi Dopo aver effettuato i primi test, nella versione Google n°73, l’azienda ha rilasciato il tema scuro. Il Dark theme è ufficiale su Chrome per il sistema operativo Android. A partire da Android Q il tema dovrebbe essere ufficialmente integrato nel OS. Chrome è il primo motore di ricerca ad adottare il tema scuro che nei mesi è diventato molto utilizzato. Ma come si ...

Android Q arriverà in Chrome OS? Ecco i primi indizi : I proprietari di un dispositivo su cui gira Chrome OS possono, a partire dal 2016, utilizzare le applicazioni sviluppate per Android, grazie al supporto di Android Nougat e, solo successivamente, di Pie (in alcuni device selezionati, tra cui Pixel Slate). Questi aggiornamenti non hanno interessato Android Oreo e i consumatori iniziavano a preoccuparsi che la questione sarebbe […] L'articolo Android Q arriverà in Chrome OS? Ecco i primi ...

Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV mentre YouTube sbarcherà su Fire TV : Google e Amazon stanno convergendo con le rispettive piattaforme Video a beneficio degli utenti. Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV con il supporto per i titoli 4K. Un'app ufficiale YouTube sarà presto disponibile per i dispositivi della famiglia Fire TV con il supporto completo 4K a 60 FPS, oltre a YouTube TV e YouTube Kids entro la fine dell'anno. L'articolo Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV ...

L’ultimo aggiornamento di Kiwi Browser porta le estensioni di Google Chrome su Android : Lo sviluppatore di Kiwi Browser ha deciso di aggiungere il supporto per l'importazione di qualsiasi estensione Google Chrome che non si basa sul codice binario x86, pertanto non tutte le estensioni disponibili funzioneranno, ma un buon numero dovrebbero essere correttamente supportate come Stylus, YouTube Dark Theme, Bypass Paywall e persino uBlock / uMatrix come la possibilità di installare script da TamperMonkey / ViolentMonkey. L'articolo ...

Disney+ arriverà in autunno con numerose esclusive - anche su Android - Chromecast e Android TV : Nel corso di un incontro con gli investitori Disney ha svelato parecchi dettagli relativi a Disney+, il nuovo servizio di streaming multipiattaforma. L'articolo Disney+ arriverà in autunno con numerose esclusive, anche su Android, Chromecast e Android TV proviene da TuttoAndroid.

Android TV vs Chromecast : cosa conviene? : Le soluzioni utili a rendere smart gli ormai vecchi televisori a schermo piatto, sono davvero tante. Ecco perché, nella guida odierna, proporremo il confronto tra due servizi proposti da Google allo scopo di dare la leggi di più...

Apple Music per Android pone le basi per il supporto a Chromecast : La scorsa settimana Apple Music ha aggiunto il supporto per i Chromebook e rinnovato la scheda "Scopri", mentre l'ultimo aggiornamento rilasciato il 29 marzo presenta quattro nuove stringhe che evidenziano il lavoro sul supporto a Chromecast. Questo tipo di supporto esclude la natura agonistica riguardo il dispositivo in uso, dato che gli utenti collegano direttamente Apple Music a un account Google, rendendo così il servizio di streaming ...

Vedere Kodi su Chromecast e Android TV : Abbiamo già parlato di Kodi il noto media center open source che grazie ai suoi plugin (anche chiamati “add-on“) espande in maniera esponenziale le proprie capacità. Oggi tratteremo di come utilizzarlo anche per Vedere i propri contenuti comodamente sul Chromecast su Android TV. Come Vedere Kodi su Chromecast Il Chromecast di Google è un dispositivo […] Vedere Kodi su Chromecast e Android TV