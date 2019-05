V8 Ferrari “International Engine & Powertrain of the Year”

motorinolimits

(Di venerdì 24 maggio 2019) La 21a edizione dell'International Engine & Powertrain of the Year ha visto un nuovo trionfo per Ferrari, che per il quarto anno consecutivo si è aggiudicata il titolo assoluto con il suo V8 da 720 CV e 3,9 litri, un'impresa mai riuscita a nessun altro motore nella storia del premio. Il motore V8 da 3902

