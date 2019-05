Stefano Oradei chiede scusa a Veera Kinnunen | Milly lo rimprovera

Dani Osvaldo e Veera : Stefano Oradei si scusa per la sua gelosia : Stefano Oradei si scusa con Veera Kinnunen per la gelosia verso Dani Osvaldo a Ballando con le stelle Come Carolyn Smith aveva promesso stamani a Storie Italiane, stasera a Ballando con le stelle è stato fatto un chiarimento sul presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, che avrebbe fatto esplodere la gelosia di Stefano Oradei . E proprio il ballerino, legato sentimentalmente a Veera , ‘chiamato in causa’ dalla padrona di casa ...

Ballando con le Stelle - Stefano Oradei e Veera Kinnunen in crisi per colpa di Osvaldo? : In questa edizione di Ballando con le Stelle pare che la coppia formata dai maestri di danza Stefano Oradei e Veera Kinnunen, sia entrata in crisi per colpa di Daniel Osvaldo, che balla con la svedese.Oradei è diventato molto geloso nei confronti della sua fidanzata, in quanto non avrebbe affatto digerito il fatto che la Rai abbia mandato in trasferta i due per uno spot promozionale per il programma condotto da Milly Carlucci, minacciando ...