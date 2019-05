Incidenti in Montagna | donna precipita in canale nel Comasco | morta

Incidenti in Montagna : valanga travolge 2 scialpinisti in Trentino : Una valanga ha travolto 2 scialpinisti nella zona di Pra degli Angeli, a poca distanza dal rifugio Mario Fraccaroli nel Trentino meridionale, nella zona di confine con il Veneto. Uno dei due scialpinisti sarebbe riuscito a mettersi in salvo. In corso le ricerche del compagno di escursione. L'articolo Incidenti in Montagna: valanga travolge 2 scialpinisti in Trentino sembra essere il primo su Meteo Web.

In corso un intervento per soccorrere un alpinista ferito in un canyon percorso dall'acqua nella forra dell'Avello, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti: sul posto il Soccorso Alpino. Si tenterà un recupero verso dall'alto, dalle pareti verticali di circa 400 metri d'altezza che circondano lo stretto canyon, operazione complicata dal maltempo. L'uomo fa parte di un gruppo di cinque escursionisti

Uno scialpinista è morto questa mattina sul Gran Sasso, dopo essere stato colpito da un malore, mentre era impegnato in un'escursione. Il 48enne è stato ritrovato a terra da due scialpinisti di passaggio. L'equipaggio del 118 giunto sul posto ha provveduto ad accertare il decesso e a chiedere l'autorizzazione per la rimozione del corpo.

intervento dell'elisoccorso questa mattina sul monte Alben, nel territorio di Oltre il Colle (Bergamo), per raggiungere un rocciatore rimasto bloccato su una ferrata dopo il cedimento dell'ancoraggio. L'uomo è rimasto bloccato su un terrazzino di roccia a strapiombo senza riuscire a procedere o tornare indietro. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri di Serina e il soccorso alpino.

Una valanga ha travolto questa mattina due scialpinisti, un tedesco ed un austriaco, che stavano salendo la parete Nord dell'Ortles: entrambi sarebbero riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve. Uno dei due è rimasto illeso, mentre l'altro è stato trasportato dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano.

Nel fine settimana gli operatori del Corpo Nazionale soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio sono intervenuti per 3 escursionisti infortunatosi in montagna. Nella giornata di ieri, durante la manifestazione sul Monte Semprevisa (Roma) in ricordo dell'alpinista Daniele Nardi scomparso di recente sul Nanga Parbat insieme al suo compagno inglese di cordata, per 2 degli oltre duemila partecipanti e' stata necessaria

9.554 missioni di Soccorso nel 2018. Mai così tante, nella storia del Soccorso Alpino e Speleologico italiano. Aumentano gli incidenti in Montagna, in grotta, dove l'ambiente è impervio". E' quanto emerge dai dati diffusi dal Soccorso Alpino nazionale che rende noto anche che "non si notano variazione significative nelle cause degli incidenti che riguardano l'ambito del Soccorso Alpino e Speleologico: la caduta/scivolata

Uno scialpinista risulta disperso da ieri a Cervinia: è stata condotta nella notte una ricerca via terra, nella zona alta del comprensorio sciistico, tra quota 2.500 e 3.600 metri, da una squadra composta da guide del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza: non sono state trovate tracce del 63enne. Questa mattina un primo sorvolo in elicottero ha avuto esito negativo.