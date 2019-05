Gf | la confessione di Francesca | Giorgio sapeva che dovevo fare una perizia

GF Francesca De Andrè confessione choc a Kikò Nalli : Francesca De Andrè ha raccontato a Kikò Nalli una questione molto personale, tanto che Kikò è rimasto di sasso davanti a questa confessione: «Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi». La scorsa notte, la De Andrè sarebbe stata protagonista di uno sfogo disperato. Durante il quale ha raccontato dettagli molto intimi della sua vita. Francesca De Andrè avrebbe raccontato a Kikò Nalli di avere una perizia psichiatrica da fare e che il ...

Grande Fratello - Gennaro non molla Francesca De Andrè : la confessione : Francesca De Andrè allontana Gennaro Lillio del GF 16, ma lui non molla Che Gennaro Lillio sia attratto molto dalla popolare concorrente del Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè pare davvero non essere un mistero per nessuno. Tuttavia quest’ultima è fidanzata, e anche nella giornata di ieri ha allontanato Gennaro e le sue avance, asserendo di vederlo solo ed esclusivamente come amico. Quest’ultima avrà detto il vero? Intanto in ...

Gf 16, Francesca De André continua a interrogarsi sul fidanzato Giorgio: tradimento o no? Nel daytime del Grande Fratello di oggi abbiamo visto Francesca De André ripensare al gossip sul suo fidanzato Giorgio e urlare in giardino. Non riesce a pensare a ciò che le hanno fatto vedere, perché appena il pensiero corre lì sbotta.

GF : Francesca De Andrè soffre per Giorgio e fa una confessione : Francesca De Andrè si sfoga con Michael Terlizzi al Grande Fratello 2019 Le coccole di Gennaro Lillio non sono bastate a Francesca De Andrè per ritrovare il sorriso. La 29enne in queste ore si è lasciata andare più volte alle lacrime pensando alle foto del fidanzato con un’altra, mostrate lunedì scorso da Barbara d’Urso. La quinta puntata del Grande Fratello ha destabilizzato la figlia del cantante che ha dovuto affrontare il ...

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si piacciono? Il video del Gf 2019 che fa discutere Cosa sta succedendo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? I due sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2019 e questo nonostante lei sia amica di Erica Piamonte e lui sembrava avvicinarsi sempre più a Mila